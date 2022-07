Mitmach-Lieder mit Kinderchor im Stadtpark

Werbung

Im zweiten Jahr der Eventserie „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek wurde am Samstag auch dem ganz jungen Publikum ein Programmpunkt geboten. Der bekannte Kinderliedermacher Bernhard Fibich aus Horn animierte mit seinen Songs Kinder, aber auch Eltern, zum Mitsingen.

Seit 1991 ist Bernhard Fibich schon im Auftrag der Kinderunterhaltung unterwegs. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass einige der Eltern den Musiker selbst schon als Kinder erlebt haben. Fibichs lustige Mitmach-Konzerte sind für die ganze Familie gedacht und haben als Grundprinzip die Aktivierung und spielerische Miteinbeziehung der Kinder im Publikum. Entsprechend lustig, schwungvoll und reich an Bewegung fallen die Konzerte aus. Er spielt ausschließlich selbst komponierte und getextete Lieder für Kinder von 3 bis 11 Jahren. Stilistisch meint man bei einem Lied ein wenig Falco zu hören, und als Gag für die Erwachsenen gibt es auch Klänge von der Hard-Rock-Band AC/DC. Ansonsten ist die Musik kindgerecht und einprägsam. Bernhard Fibich begleitet sich als traditioneller Singer-Songwriter selbst auf der Gitarre.

Gemeinschaftserlebnis für Eltern und Kindern

Das pädagogische Konzept der Mitmach-Konzerte beinhaltet den absoluten Respekt vor der Persönlichkeit der teilnehmenden Kinder und ist darauf ausgerichtet, Kindern und Eltern ein Gemeinschaftserlebnis besonderer Art zu ermöglichen.

15 Solo-CDs

Der Kinderliedermacher spielt rund 250 Solo-Konzerte für Kinder pro Jahr, unter anderem regelmäßig im Kabarett Niedermair und Haus der Musik in Wien sowie in vielen weiteren Theatern und Konzertsälen in ganz Österreich und auf zahlreichen Kindertheater- und Musikfestivals. Er produzierte bereits 15 Solo-CDs für Kinder, vier Konzert-DVDs, vier Liederbücher, ein VHS-Video und zusätzlich fünf CDs und ein Liederbuch für Erwachsene. 2001 bekam er die „Goldene CD“ für „Muff, der kleine Teddybär“ für 25.000 verkaufte Stücke in Österreich.

