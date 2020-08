Der auswärtige Lenker eines Mitsubishi-Geländewagens dürfte diese Schilder jedoch entweder nicht gesehen oder einfach ignoriert haben. „Das mit dem Auto haben wir so nicht geplant, aber wenigstens steht es am Rand und stört und nicht“, merkte Kino-Organisator Christoph Mayer an. „Wir haben zwar überall Schilder aufgestellt, aber für manche reicht das wohl nicht“, fügte er noch hinzu.

Immerhin hatte der Lenker an einer wenig störenden Stelle am Rand geparkt. Wäre er mitten im Weg gestanden, hätte man ihn wohl abschleppen lassen müssen. Das wäre dann für alle Beteiligten ärgerlich gewesen. Also beim nächsten Mal besser aufpassen.