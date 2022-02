Muhr-Brunnen kommt in Stadtpark

Er war ein Geschenk der Waldviertler Sparkasse von 1842 an die Bürger der Stadt Waidhofen – der von Hans Muhr geschaffene Brunnen, der 1992 anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Bank vor dem Rathaus aufgestellt wurde, und seit dem Rathaus-Umbau im Jahr 2001 in der Versenkung verschwunden ist. Jetzt, 21 Jahre später, soll der Brunnen endlich wieder einen Platz in der Öffentlichkeit finden.

Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) hatte dies kürzlich im NÖN-Interview bereits angekündigt – nun steht auch der Ort fest: Der Muhr-Brunnen soll im Stadtpark wieder aufgestellt werden. „Wir sind gerade dabei, die technischen Details abzuklären, also welche Durchflussmenge wir brauchen, wie groß das Auffangbecken sein muss, und wie wir das zu vernünftigen Kosten umsetzen können“, sagt Ramharter.

Brunnen litt unter Lagerung im Freien

70.000 Euro sind dafür im Budget der Stadtgemeinde für 2021 vorgesehen – wie viel davon auch ausgeschöpft werden wird, steht noch nicht fest. Mit dem Aufstellen und der Installation der erforderlichen Technik wird es aber nicht getan sein. Der Brunnen wurde am Lagerplatz des Bauhofes im Betriebsgebiet West im Freien gelagert und war Wind und Wetter ausgesetzt. Beim Lokalaugenschein vor Ort zeigt sich ein trauriges Bild: Der aus Granit gefertigte Brunnen ist von Moosflecken übersät, die Steintafeln weisen Beschädigungen auf, und auch im Stein des Brunnes selbst sind Risse zu sehen – hier wird es wohl einer Restaurierung durch einen Steinmetz bedürfen. „Auch das klären wir gerade ab, was hier über eine Reinigung hinaus erforderlich ist“, stellt Ramharter klar. Die Entscheidung, den Brunnen doch wieder aufzustellen, geht auf ein Gespräch Ramharters mit der Waldviertler Sparkasse anlässlich des heuer bevorstehenden 180-Jahr-Jubiläums zurück.

„Im Zuge dieses Gesprächs tauchte das Thema auf, dass es gut wäre, wieder einen Platz für den Brunnen zu finden. Er symbolisiert ja mit seinen beiden in der Mitte aufeinander treffenden Wasserstrahlen die Zusammenarbeit zwischen Sparkasse und Stadtgemeinde“, merkt Ramharter an. Die Entscheidung zum Wiederaufstellen des Muhr-Brunnens bedeutet für den Bürgermeister auch, dem Kunstwerk wieder jene Wertschätzung entgegenzubringen, die es verdient hätte. „Es handelt sich um ein Geschenk an die Bürger, damit sollte man auch entsprechend umgehen“, kann sich Ramharter einen Seitenhieb an seine Amtsvorgänger, die sich nie zu diesem Schritt hatten durchringen können, nicht verkneifen.

Die Umsetzung des Wiederaufstellens soll jedenfalls sobald als möglich starten.

Ein Geschenk an die Bürger

