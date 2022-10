Museumsstammtisch: „Franz, das machst du“

Ein Zehn-Jahres-Jubiläum muss gebührend gefeiert werden. Der Museumsstammtisch, an dem sich die Mitglieder des Museumsvereins Waidhofen an der Thaya regelmäßig zusammensetzen, fand am 14. April 2010 zum ersten Mal statt. Wegen Corona-bedingtem Lockdown und Einschränkungen konnte die kleine Feier jedoch erst zwei Jahre später abgehalten werden. Eine illustre Mitgliederschar traf sich nun am Donnerstagabend beim Kirchenwirt Jöch und verfolgte interessiert die Berichte und Erzählungen Franz Fischers, der all die Jahre die unterschiedlichsten Themen zur Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner in präzisen Recherchen erarbeitete.

Die Einführung des Museumsstammtisches kam 2010 zustande, mit der Idee, das Stadtmuseum enger in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken und Menschen einzuladen, die interessante Geschichten, Fotos, Pläne und Schriftstücke mitbringen könnten. Auf die Frage von Franz Fischer an den damaligen Vorstand des Museumsvereins, wer denn das machen sollte, erhielt er die Antwort: „Franz, das machst du!“.

Schwierig an Primärquellen heranzukommen

Seitdem durchstöbert Fischer unermüdlich Stadt-, Pfarr- und Museumsarchive, Bücher und Kataster, Urbare (Verzeichnisse über Besitzrechte einer Grundherrschaft und zu erbringende Leistungen ihrer Grunduntertanen) aus dem Schloss Waidhofen, fragt Menschen nach ihren Erfahrungen und Erlebnissen und hält all dies schriftlich fest. Nach Möglichkeit greife er auf Primärquellen zurück, erklärt Fischer, an diese heranzukommen sei aber oft mühsam. Gelegentlich stößt er auf zwei verschiedene „Tatsachen“ zum selben Thema, was ihn vor die Herausforderung stellt, die reale Gegebenheit herauszufinden.

Rückblick auf alle Themen der letzten Jahre

Zur Zehn-Jahresfeier gab Franz Fischer den Stammtisch-Besuchern einen Rückblick auf die Themen, die er in all den Jahren in den bisher 85 regelmäßig stattfindenen Stammtisch-Treffen präsentiert hat: Religion und Kirche, Handwerk und Zünfte, die Herrschaft Waidhofen, die Bürgerschaft von Waidhofen und ihr Vermögen, die Bauernaufstände Ende des 16. Jahrhunderts, Pest- und Notzeiten, die Kaisermanöver 1891, bei denen neben dem österreichischen Kaiser Franz Josef I. auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. und der sächsische König Albert I. als Beobachter anwesend waren, 2014 – Beginn des Ersten Weltkriegs, die Volksabstimmung 1938, Rezeptzutaten der alten Medizin wie z.B. Regenwurmöl oder Menschenschmalz und noch viele andere Themenpunkte.

Zwanzig Stunden Recherchezeit für Vortrag

Für einen Vortrag von einer Dreiviertelstunde benötige er zehn bis zwanzig Stunden Recherchezeit, legte er seinen Zeitaufwand offen. Der Museumsverein sucht dringend eine Teilzeit-Schreibkraft, interessierte Personen können sich dafür bei der Stadtgemeinde Waidhofen bewerben.

Zum Abschluss der Jubiläumszusammenkunft überreichten der Obmann des Museumsvereins, Leopold Gudenus, und sein Stellvertreter Markus Führer edle Weingläser und einen Weindekanter an Franz Fischer als Dank und Anerkennung für seine exzellent und akribisch durchgeführten Recherchearbeiten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.