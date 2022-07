Musik im Stadtpark: Gefühle mit Tiefgang

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

„Wenn die Regen auf die Bühne kommt, hat der Regen oben Pause, das ist seit fünf Jahren ein Naturgesetz“, sagte die Singer-Songwriterin Ina Regen zu Beginn ihres Konzerts am Donnerstag im Zuge der Serie „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek. Der Regen hielt sich auch daran, und man erlebte eine Sommer-Freiluftveranstaltung, wie man sie sich vorstellt. Ein lauer Sommerabend in entspannter Parkatmosphäre, dazu passend die ruhigen und einfühlsamen Songs der Musikerin Ina Regen: die idealen Voraussetzungen, um den Tag ausklingen und die Seele baumeln zu lassen. Doch auch wenn die Lieder der Musikerin oft unaufgeregt und leise daherkommen, transportieren sie keine Heile-Welt-Botschaften. Ina Regen denkt über vieles nach und setzt dies in ihren Texten um.

Feminismus ist ein Anliegen

Natürlich geht es auch um Liebe und Beziehungen, aber auch Feminismus wird thematisiert. Sie möchte die Anliegen jedoch nicht mit Haaren auf den Zähnen vermitteln, wie sie sagt, aber sie erwartet sich, dass es tatsächlich einmal eine Gleichberechtigung gibt. In dem Song „Fenster“ beschreibt sie die Zeit in den ersten Lockdowns und wie wir diese durch viel Zusammenhalt gemeistert haben. Dies gebe ihr auch Hoffnung, dass wir die vielen Herausforderungen, die auf uns noch zukämen, auch gemeinsam schaffen könnten.

Wahrheit ist den Menschen zumutbar

Tiefe Betroffenheit löste das Lied „Rot“ aus, in dem ein Kind seine Mutter verliert. Ina Regen sagt dazu im NÖN-Interview: „Ich habe immer Momente beim Schreiben, in denen mich Themen stark berühren. Wo ich mir denke, darf man das überhaupt sagen und fühlen, und vor allem einem Publikum zumuten. Ich mache aber immer wieder die Erfahrung, wenn mich das betroffen macht und mir die Tränen kommen, dann trifft das auch immer wem im Publikum auf die gleiche Art. Mein Eindruck ist, dass das eine wesentliche Aufgabe von Kunst ist, den Leuten zu helfen, ihre eigenen Gefühle laut zu hören und zu verstehen. Wir dürfen uns die Wahrheit ruhig zumuten.“

