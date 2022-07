Musik im Stadtpark: Stimmungs-Hits aus dem Zillertal

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Stimmung von der ersten Sekunde an, das erlebten die Zuschauer der jungen Zillertaler am Sonntag bei „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek.

Gute Laune und Unterhaltung

Die drei Musiker der JUZIs, wie sie sich abgekürzt nennen, aus Strass im Tiroler Zillertal, Markus Unterladstätter, Daniel Prantl und Michael Ringler, beherrschen ihr Handwerk und schaffen es ,das Publikum von Beginn an mitzunehmen auf eine Reise der guten Laune und Unterhaltung. Dabei setzt man auf viel Publikumsanimation. Schon nach dem zweiten Lied wurden die Leute eingeladen, den Sitznachbarn die Hände zu geben, sich bei seinem Arm einzuhängen und es wurde munter drauf los geschunkelt. Neben eigenen Liedern sorgten viele bekannte Coverversionen für viel Lust zum Mitsingen bei den Fans. So hörte man unter anderem „Joana“, „Nah Neh Nah“ von Vaya Con Dios und natürlich ihren größten Singlehit der Version von „So a schöner Tag“, die zuvor für den Sänger „Donikkl“ ein Wiesn-Hit gewesen war.

Strapazen waren nicht anzusehen

Eigentlich wäre das Konzert am Samstag geplant gewesen. Da die Musiker aber überraschend bei der Fernseh-Live-Sendung „Immer wieder sonntags“ in Rust in Deutschland bereits am Vorabend vor Ort sein mussten, wurde der Auftritt in Waidhofen verschoben. Nach der Fernsehsendung setzten sie sich ins Auto und fuhren rund acht Stunden ins Waldviertel. Diese Strapazen waren ihnen nicht anzusehen, und sie lieferten den Fans eine tolle Schlager- und Volksmusik Party.

Bereits mit 15 beziehungsweise 16 Jahren haben Markus Unterladstätter, Daniel Prantl und Michael Ringler mit ihrem ersten gemeinsam Auftritt als „Die jungen Zillertaler“ in Strass im Zillertal begonnen, ihre eigene Erfolgsstory zu schreiben. Und nach mehr als 25 Jahren ist noch lange nicht Schluss.

Als Vorgruppe traten „Die jungen Waldensteiner“ auf. Foto: Foto Gerald Muthsam

Als Vorgruppe traten „Die jungen Waldensteiner“, das Musik-Duo aus Waldenstein im Bezirk Gmünd auf. Die Band setzt sich aus den beiden Brüdern Georg und Peter Lebinger zusammen und wurde 2015 gegründet.

