Bernhard Zimmermann hat es mit seiner im Vorjahr veröffentlichen Single „Ghost In The Machine“ nach London geschafft. Das Video zur Single hat sich zu einem Über raschungserfolg entwickelt. So haben er und sein Video-Produzent Ossi Pfaunz es geschafft, beim London Music Video Festival nominiert zu sein. Produzenten des Festivals wurden auf das Musikvideo aufmerksam und haben ihn daraufhin angeschrieben.

Größtes Musikvideo-Festival weltweit

Das London Music Video Festival ist das größte und wichtigste Festival für Musikvideo-Produzenten weltweit. Es ist ein internationaler Wettbewerb, an dem nicht nur große Plattenfirmen teilnehmen können, auch kleinere „unbekanntere“ Musiker haben die Chance, mit ihrem Musikvideo teilzunehmen und eine größere Reichweite zu erlangen.

Zimmerman neben Gary Lux einziger Österreicher

Bernhard Zimmermann und Gary Lux sind die einzigen Österreicher, die bei diesem Festival nominiert sind. Die Wertung setzt sich aus einer Jurywertung und einem Publikumsvoting per Mail zusammen. Das Ergebnis wird dann im Juni verkündet. Am 1. Juli werden die besten Musikvideos in einem 24 Stunden langen Online Stream aus einem Londoner Kino für die ganze Welt öffentlich gestreamt.

Unter dem Link http://lmvf.org/vote/register kann man für ihn voten. Auf der Seite angelangt, muss die eigene E-Mail-Adresse eingeben werden. Anschließend bekommt man eine Mail, dort klickt man auf den Link, und in der Kategorie „Surreal“ findet man dann „Ghost In The Machine“. Es wird danach auch keine Werbung an diese E-Mail-Adresse gesendet. Je mehr voten, desto besser stehen die Chancen für Bernhard Zimmermann und Ossi Pfaunz, ganz vorne dabei zu sein.

Album-Veröffentlichung verschiebt sich

Die für Frühjahr 2020 geplante Veröffentlichung des Albums Casanova hat sich aufgrund der derzeitigen Corona- Situation leider auf den Herbst verschoben. Um diese Zeit zu überbrücken, wird Bernhard Zimmermann Ende Juni eine zweite Single ver öffentlichen.