Musikfest: Gelassenheit und musikalische Vielfalt

Sehnsüchtig von vielen erwartet, war es am Wochenende endlich wieder da – das Musikfest des Folkclubs im Thayapark. Die zwei Jahre Pause konnte dem besonderen Musik-Event nichts an Flair und Spirit nehmen. Besonders freute es Obmann Herbert Höpfl und seinen Stellvertreter Karl Hermann, dass auch die Bereitschaft der rund 300 Mitarbeiter geblieben ist, dieses Fest auf die Bühne zu stellen.

Nach einem sonnigen Freitagnachmittag, an dem schon die Kinder mit vielerlei Aktivitäten beschäftigt wurden, startete das Musikprogramm auf der Thayabühne mit der lokalen Mundart-Rock-Band „Tante Hedwig“. Der Freitag hatte sich insgesamt eher den leiseren Tönen verschrieben. Diese wurden auch von dem sehr aufmerksamen Publikum wahrgenommen. Schön zu sehen, dass es noch Menschen gibt, die einen ganzen Abend lang zuhören können und wollen. Da störte auch der einsetzende Regen nicht, der einen Großteil des Abends dominierte.

Morbide Wienerlied-Stimmung traf auf lateinamerikanische Rhythmen

Interessant der Sound der Band „Oehl“. Hier stimmt an sich vieles, etwas weniger verbales Sendungsbewusstsein hätte den Act jedoch entspannter sein lassen. „Heite grob ma Tote aus“ – das war das Vorhaben von Headliner „Voodoo Jürgens“. Mit seiner Band „Die Ansa Panier“ gelang ihm das auch. Morbide Wienerlied-Stimmung traf auf teils lateinamerikanische Rhythmen. Spätestens hier waren die letzten Besucher richtig im Festival angekommen.

Buntes Treiben gemischt mit entspannter Gelassenheit

Große Wetter-Entschuldigung gab es dann am Samstag und Sonntag. Strahlender Sonnenschein machte das Gelände zu dem, was man vom Musikfest erwartet. Buntes Treiben mischte sich mit entspannter Gelassenheit. Musikalisch erlebte man am Samstag ein Wechselbad an Stimmungen. Durchaus tanzbare Beats lieferte der mährische Sänger und Liedermacher Tomáš Kočko mit Orchester und anschließend die Habib Samandi Band mit ihren nordafrikanischen Klängen. Richtig Stimmung machte die US-amerikanische Jim Kahr Blues Band, bevor die isländische Sängerin Sóley und „Karl Ratzer & eXtracello“ das Tempo wieder stark drosselten. Das war jedoch die Ruhe vor dem Sturm, denn die südafrikanische Folk-Punk-Band „The Shabs“ heizte dem Publikum so richtig ein und sorgte für Disco-Pogo vor der Bühne. Der „spuckende Steinbock“ alias „Spitting Ibex“ spuckte der aufgedrehten Stimmung nicht in die Suppe und sorgte für den würdigen Abschluss mit einem Funk-, Soul-, Hip Hop- und Electro-Sound.

Der Sonntag war wieder hauptsächlich dem entspannten Lauschen gewidmet. Für schwingende Beine und Hüften, gepaart mit guter Laune, sorgte jedoch Habib Koité und seine Band. Malis berühmter Musiker beherrschte die traditionellen westafrikanischen Klänge genauso wie westliche Pop-und Folksounds.

Nach der Zwangspause herrschte eine kleine Unsicherheit, ob die Feierlaune wieder völlig zurückgekehrt ist. Doch das treue Musikfest-Publikum hat dem Folkclub seine Mühen gedankt.

