Musikschul-Schnuppern: „Specials“ zum Kennenlernen

Unter dem Motto „Albert Reiter Musikschule – lustig, schwungvoll, rockig, cool“ lädt das Lehrerteam zu den „Tagen des offenen Unterrichts“ ins Kulturschlössl ein. Am Montag 13., Dienstag 14. und Mittwoch 15. Juni wird von 13 bis 18 Uhr das gesamte Fächerangebot vorgestellt. Kostenlose Schnuppereinheiten können zu individuellen Terminen vereinbart werden. Ein detaillierter Zeitplan ist rechtzeitig online auf der Website https://albertreitermusikschule.jimdosite.com sowie auf der Eingangstür zu finden.

Als „Special-Event“ findet am Samstag, 18. Juni, der „Tag der Harfe“ statt, der nach einer Sequenz des „Offenen Unterrichts“ ab 17.30 Uhr mit einem Picknick-Konzert im Garten (bei Schlechtwetter im Festsaal) abschließt. Picknick-Decken sind selbst mitzubringen!

Ein „Special“ für die Tanzfächer ist ein Schnupper-Workshop für das Fach „Zeitgenössischer Tanz“, geeignet für Kinder ab dem Schulalter, am Freitag, 10. Juni, von 14 bis 15 Uhr (Voranmeldungen in der Musikschuldirektion erbeten). Am Freitag, 24. Juni, kann man von 14 bis 16.30 Uhr einen offenen Unterricht mit Schnuppermöglichkeit im Fach „Jazz- und Musicaldance“ erleben.

Anmeldungen werden bis Ende Juni entgegengenommen. Die Reihung erfolgt nach Eingangsdatum. Informationen: Tel. 0664/88605494, musikschule@waidhofen-thaya.gv.at.

