Musikschule öffnete ihre Türen

Unter dem Motto „Kinder musizieren für Kinder“ gaben musikschulerfahrende Volksschüler im Rahmen des Tages der offenen Tür in der Albert Reiter-Musikschule am Vormittag ihren Klassenkameraden eine Kostprobe ihres Könnens auf der Bühne des Festsaals. Im Anschluss an den Konzertteil durften alle Kinder Instrumente ausprobieren und Tanzerfahrungen sammeln.

Beim „Tag der offenen Tür“ am Nachmittag konnte Musikschulleiterin Riccarda Schrey die Gäste im Festsaal mit einem Eröffnungskonzert begrüßen, das von Leonhard Waldmann, Eduard Kainz und Hannah Flicker aus der Klavierklasse von Martin Pecha musikalisch gestaltet wurde. Bürgermeister Josef Ramharter zeigte sich begeistert von den Leistungen der Schüler, freute sich, dass die Albert Reiter Musikschule immer wieder das kulturelle Gemeindeleben durch ihre Darbietungen bereichert. Den ganzen Nachmittag lang konnte man beim Unterrichten in den Fächern Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Steirische Harmonika, Querflöte, Saxophon, Klarinette, Oboe, Fagott, Trompete, Posaune, Horn, Violine, Violoncello, Blockflöte, Klavier, Schlagwerk, Popular- und Jazzgesang etc. zuschauen.

Für die Kleinsten gab es die Möglichkeit „Elementares Musizieren“ aktiv zu erleben. Weiters konnte man in den Fächern „Klassischer Tanz-Ballett“ und „Jazz- und Musicaldance“ mitmachen und verschiedene Tanzstile kennenlernen. Mit einer Orgelführung in der Stadtpfarrkirche klang der „Tag der offenen Tür“ aus.

Anmeldungen zu Gratis-Schnuppereinheiten können bis Ende Mai in der Direktion der Albert Reiter Musikschule abgegeben werden. Anmeldungen zum Instrumental-, Gesangs- und Tanzunterricht sowie für Elementare Musikpädagogik (Musik-Eltern-Kind-Gruppen, Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung) sind bis Ende Juni möglich. Die Unterrichtsplätze werden nach Eingangsdatum gereiht und vergeben. Für nähere Auskünfte steht Musikschulleiterin Riccarda Schrey, Tel. 0664/88605494 zur Verfügung.

