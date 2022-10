Musikwelten: Hochklassiges Finale

„Paris, wie es weint und lacht!“ – so lautete der Titel der Abschlussveranstaltung des Festivals „Musikwelten“ am Samstag im Stadtsaal. Die Wiener Mezzosopranistin Diana Kantner und der Berliner Tenor Hans-Georg Priese brillierten mit der Donau Philharmonie Wien unter Dirigent und künstlerischem Leiter Manfred Müssauer und sorgten damit für ein hochklassiges Finale.

Werke von Charles Gounod, Jules Massenet, Daniel François Esprit Auber, Giacomo Meyerbeer, Camille Saint Saëns, Jacques Offenbach, Georges Bizet, Francesco Cilea und Mikis Theodorakis wurden dem begeisterten Publikum geboten.

Reduziertes Programm wegen unsicheren Bedingungen

Das Festival-Programm war heuer aufgrund der bekannten Umstände auf neun Veranstaltungen reduziert. Thema war die griechische Mythologie mit dem Übertitel „Eros“. „Es freut mich sehr, dass wir die heurigen Musikwelten ohne Absagen und größere Einschränkungen durchführen konnten“, erzählt Manfred Müssauer erleichtert. „Im letzten Jahr mussten wir sechs Veranstaltungen absagen, weil wir ab November schon wieder im Lockdown waren. Das konnten wir heuer vermeiden. Wir hatten auch große Tourneen nach Berlin und Weikersheim zum Hohenloher Kultursommer mit mehreren tausend Besuchern. Das hat vorzüglich funktioniert. Sonst ist das Kunst- und Kulturleben außerordentlich schwierig. Die Zeiten haben sich leider im Negativen geändert. Wir können nur hoffen, dass sich das in absehbarer Zukunft wieder bessert.“

Doch niemand aus dem Team habe den Kopf in den Sand gesteckt und nur eine Sekunde das Ansinnen gehabt aufzugeben. „Wir sind trotz allem noch optimistisch. Der Arbeitsaufwand hat sich aber vervierfacht, was man unter normalen Bedingungen nicht akzeptieren würde. Aber wir leben nun einmal nicht in normalen Zeiten“, ergänzt Müssauer.

Nächstes Jahr Tanztheater als neue Form

In den nächsten Wochen wird das Programm für 2023 fertiggestellt. Als Novum wird es größere Kooperationen mit dem Europaballett aus St. Pölten geben, und mit Tanztheater wird eine neue Form mit den Musikwelten in die Region gebracht.

