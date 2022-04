Nach zwei Jahren: Musikfest ist wieder da

Werbung

Es klingt noch etwas unwirklich, aber so wie die Zeichen derzeit stehen, gibt es heuer wieder das Musikfest des Folkclubs. Das Programm dafür steht auf jeden Fall schon fest.

Atmosphärisch keine Abstriche

Atmosphärisch wird es keine Abstriche geben. Die Besucher sollen nahtlos an 2019 anschließen und das einzigartige Flair des Festes genießen können. Die Ankündigung lässt auf jeden Fall nichts an Leidenschaft vermissen. „Wie Krokusse aus dem gerade noch winterschläfrigen Erdboden sprießen Vorfreude, Muse und eine tatkräftige Unruhe aus dem Waldviertler Kreativkämmerchen, wenn der Horizont am Kultur- und Veranstaltungshimmel Niederösterreichs nach zwei Jahren auferlegter Pause endlich das legendäre ‚Folkfestl‘ wieder erblicken und erstrahlen lässt“, lassen die Veranstalter verkünden.

Zauber gemeinsam weitertragen

Die vielen bunten und lebensfrohen Geister rund um den Musikverein Folk-Club, die der Stadt Waidhofen ihr Internationales Musikfest bescheren, nehmen Anlauf und holen tief Luft, um endlich wieder sagen zu dürfen: „Soda, do sama wieda. Griass eich im Thayapark.“ Der Zauber dieses Festivals darf gemeinsam weitergetragen werden. Hierfür wurde ein großer Teil der ursprünglich für 2020 und 2021 geplanten Künstler erneut eingeladen, da und dort werden weitere willkommen geheißen. Und am Ende gleicht es einer großen Pralinenschachtel, die an Farbe und Geschmack viele Vorlieben zu befrieden weiß. Österreichs unbändige Szene ist vertreten mit beispielsweise Voodoo Jürgens, Nachbarn wie Tomáš Kočko und von fern Angereiste wie Sóley oder das Shalosh Trio sind dabei.

Sogar Folk-Punk und HipHop

Mitreißende Funk-Rhythmik (Spitting Ibex) hier, allergrößte Jazz-Güte (Karl Ratzer & eXtracello feat. Peter Herbert) dort, doch auch mal Chicago-Blues (Jim Kahr), weiter geht es mit Desert Rock (Habib Samandi Band) und afrikanischen Roots-Strömungen (Habib Koité & Bamada). Sogar Folk-Punk (The Shabs) und HipHop (Yasmo & die Klangkantine) bis hin zu Balkan- (Pumn de Țărână Band), Irish-& Scotish-Folk (Black Market Tune & freitanz), instrumentale Höhenflüge (Asja Valcic & Klaus Paier) ebenso wie Textkunst (Violetta Parisini, Squalloscope), beeindruckende Frauen (Sabina Kopmajer) und beeindruckende Männer mit Frauennamen (Tante Hedwig).

Regionale Kulinarik

Viel Herz und Verstand trägt das Farbenmeer der Kinderprogramme (Theater GundBerg, Birgit Lehner & Eldis La Rosa). Und es wäre nicht das Kulturfestl entlang der Waidhofner Thaya, würde es nicht an Kulinarik nur so sprühen. Regionales, Selbstgemachtes und Biologisches vom Semmerl über Fisch bis zum Achterl Rot und Seiterl Bier, alles wird für den Gaumen geboten. Ein Rahmenprogramm bieten feine Künste vor Ort von Judith Kerndl, Anna Kohlweis, Georg Kuttelwascher und Birigit Weinstabl.

Große Schar an Freunden

„Glücklich dürfen wir uns schätzen, weil wir all dies mit einer großen Schar an Freunden und Wegbegleitern gemeinsam an diesem so schönen, grünen Fleckchen Natur erleben dürfen, damit kein Sinneskanal und keine Gefühlsebene unberührt bleiben“, meinen Obmann Herbert Höpfl und Stellvertreter Karl Hermann. Wer mehr zum 41. Internationalen Musikfest erfahren will, kann dies auf der Website www.folkclub.at. Dort, wie auch im Programmfolder, findet man die wichtigsten Infos rund um das Festival.

Wenn es die Corona-Verordnungen zulassen, wird man sich auch über einen Warming Up Day freuen können.

