Nach zwei Jahren Pause endlich wieder traditionelles Maibaumaufstellen

Während sich die zahlreichen Zuschauer am Hauptplatz versammelten, nahmen die Feuerwehrleute mit Baum vor der Neuen Mittelschule Aufstellung. Den Traktor, mit dessen Hilfe der Baum transportiert wurde, lenkte Leopold Bäck. Er ist seit 1961 beim Maibaumaufstellen dabei, führte in der Vergangenheit auch das Kommando, das er heuer an Tobias Diesner übergab.

Gegen 18.45 Uhr am Samstagabend ging es los. Der Zug, angeführt vom Waidhofner Feuerwehrkommandanten Christina Bartl, setzte sich in Bewegung. Die Feuerwehrjugend marschierte an der Spitze, gefolgt von den Erwachsenen. Dahinter folgte der Baumtransport. Das Tanklöschfahrzeug und das Hilfeleistunsfahrzeug 2 (HLFA 2) bildeten den Abschluss.

Über die Niederleuthnerstraße ging es zum Hauptplatz. Mit geübten Handgriffen wurde der Baum geschmückt, mit den Kränzen versehen und die "Schweibler" in Position gebracht. Das Blasorchester Waidhofen sorgte für die musikalische Umrahmung.

Zug um Zug wurde der Maibaum aufgerichtet. Kurz nach 20 Uhr war es soweit: Der Baum stand, und konnte an Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) übergeben werden. In seiner Ansprache wies der Stadtchef darauf hin, dass man heuer seitens der Gemeinde bewusst auf den Ausschank von Getränken verzichtet hatte. "Wir wollen damit ein Zeichen der Solidarität mit den Wirten setzen, die unter Corona genug eingebüßt haben. Gehen wir alle gemeinsam im Anschluss zum Wirten", betonte Ramharter.

