Nach zwei Jahren wieder im TAM: Besucherstrom für Canada-Joe

„Mit Blitz und Donner ist er eingeritten“, kündigte TAM-Prinzipal Ewald Polacek den Canada-Joe an, der am Sonntagnachmittag im Theater an der Mauer auftrat. Im vollbesetzten Saal erzählte der 79-jährige Austro-Kanadier über Land und Leute, Leben und Literatur.

Mit unglaublichem Erinnerungsvermögen an Ereignisse und Jahreszahlen sprach der Canada-Joe – sein bürgerlicher Name ist Josef Hirnschall – über seine Jugendjahre, über historische Ereignisse, über Könige und Herrscher in alten und neuen Zeiten, rollte Dichterbiografien auf und schilderte das Leben in seiner zweiten Heimat Kanada. Sei es die Schlacht an der Leitha, in der Herzog Friedrich II. von Österreich den ungarischen König Béla IV. schlug, oder jene am Marchfeld, in der König Rudolf I. von Habsburg gegen den böhmischen König Ottokar II. siegte – jedes Thema konnte der Canada-Joe ausführlich darlegen. Ganz besonders beeindruckte er mit der Rezitation einer Vielzahl von Gedichten, angefangen von Grillparzers „König Ottokars Glück und Ende“, Schillers „Glocke“ und „Bürgschaft“ über Goethes „Erlkönig“ und „Heidenröslein“ bis zu Ludwig Uhlands „Des Sängers Fluch“ und August von Platens „Das Grab am Busento“ - all diese Lyrik trug er frei aus dem Gedächtnis mit lebhafter Mimik und Gestik vor.

Auch viele Zitate berühmter Menschen flocht er in seinen Vortrag ein. Die Erzählungen wurden vom Akkordeonvirtuosen Franz Wieczorek mit ausgewählten Musikstücken harmonisch umrahmt.

Im NÖN-Interview erzählte Josef Hirnschall über sein Leben. Geboren 1943 in eine Bauernfamilie, sollte er einmal die elterliche Landwirtschaft übernehmen, doch er entschied sich anders. Nach dem damals am Land zumeist üblichen Besuch von acht Klassen Volksschule meldete er sich bei der Maturaschule Roland an, maturierte 1963, absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und wurde Volksbankleiter in Waidhofen. 1979 kaufte er das erste Stück Land in Kanada, seit 1983 ist er auch beruflich dort engagiert, erhielt die Doppelstaatsbürgerschaft und ist daher sowohl Österreicher als auch Kanadier. Heute besitzt er in Kanada in der seenreichen Grafschaft „County of Renfrew“ 1000 Hektar Grund mit Tierhaltung und Eigenjagd, und er ist auch im Börsengeschäft tätig.

Die Sommermonate verbringt er in Kanada, die Wintermonate in Lichtenberg, Gemeinde Windigsteig, wo er ein Haus gebaut und auch einen Fischteich hat. Er ist mit einer Österreicherin verheiratet und Vater dreier Töchter, die alle in Österreich leben. Vorträge hält er an Universitäten, Gymnasien, in Clubs, Kuranstalten und auf Kreuzfahrtschiffen.

