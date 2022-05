Nacht der Musicals: Frech und mitreißend

Werbung

Eine vollbesetzte Sporthalle erlebte man nach langer Zeit wieder am Samstag bei der Nacht der Musicals. Viele Besucher hatten die Karten bereits für die Aufführung für 2020 erworben. Nach zwei Jahren Wartezeit konnte es endlich wieder losgehen, und das Publikum hat nicht umsonst gewartet. In einer zweieinhalb stündigen Show präsentieretn herausragende Sänger eine bunte Mischung der berühmtesten Musical Highlights aus Tanz der Vampire, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Cats, um nur einige zu nennen. Natürlich gibt es bei den Highlights immer welche, die besonders hervorstechen.

Ein Stimmungsgarant war Abba-Musical „Mamma Mia“

Die Lieder der schwedischen Band sind zeitlose Klassiker, die selbst nach 40 Jahren noch immer gute Laune bei den Zuhörern hervorzauberten. Mit den entsprechend bunten Kostümen und schwungvollen Choreografien entstand ein Sog, dem man sich nicht entziehen konnte. An diese Stelle sei auch gleich die Fülle an Choreografien erwähnt, die die Darsteller mit Bravour beherrschten. Gepaart mit unzähligen Kostümwechseln wurde ihnen an dem Abend einiges abverlangt.

Ein weiterer Stimmungsmacher war die Rocky Horror Show. Der Darsteller des Frank N. Furter suchte im knappen Lederoutfit intensiven Kontakt mit dem männlichen Publikum. Seine frechen Sprüche sorgten für einige Lacher und Beifall.

Natürlich durften auch aktuelle Musicals an diesem Abend nicht fehlen. Die Songs „This Is Me“ und „Million Dreams“ aus „The Greatest Showman“, sorgten für Gänsehautmomente beim Publikum. Eine spannende Geschichte zum Staunen und Mitfiebern, voll Liebe und Dramatik. Das Musical Rocky mit Hymnen wie Eye of the Tiger und die Disney-Musicals „Frozen“ und „Der König der Löwen“ erfreuten ebenso das Publikum. Ein Udo-Jürgens-Medley, bei dem kräftig mitgesungen wurde, beendete das offizielle Programm. Bei der Zugabe durfte, beziehungsweise musste, noch zu „The Time Warp“ aus „The Rocky Horror Show“ mitgetanzt werden. Mit „The Show Must Go On“ wurde das begeisterte Publikum endgültig entlassen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.