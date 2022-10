Neue Ärztin: Christina Brunner eröffnete Ordination

Die Gynäkologin Christina Brunner wollte schon immer gemeinsam mit ihrem Mann Markus – einem Allgemeinmediziner – eine gemeinsame Praxis betreiben.

Dieser lang gehegte Wunsch wurde nun Realität: Am vergangenen Samstag wurde er Wirklichkeit: Christina Brunner eröffnete ihre Wahlarzt-Ordination für Gynäkologie und Geburtshilfe im selben Gebäude, in dem ihr Mann seit 13 Jahren seine Hausarzt-Praxis führt.

Dafür mussten die vorher als Dienstwohnung von Markus Brunner genutzten Räumlichkeiten im Haus in der Heubachstraße 5 adaptiert und um einen Zubau zur Schaffung eines Wartebereichs erweitert werden. Der Baustart erfolgte im Mai, im September die Fertigstellung. „Auf der Baustelle waren ausschließlich Waidhofner Firmen tätig, die tolle Arbeit geleistet haben. Nur so war es möglich, dieses Projekt in so kurzer Zeit zu realisieren“, zeigt sich Christina Brunner erfreut.

Bei der Einrichtung setzte die Ärztin auf helle Räume mit großen Fensterflächen und Blick ins Grüne. „Wir haben bewusst einen neuen, eigenen Wartebereich für meine Patientinnen geschaffen, damit Schwangere nicht mit möglicherweise infektiösen Patienten meines Mannes in Kontakt kommen“, betont Brunner.

Nach dem Medizinstudium in Wien und der Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin an der Privatklinik Krankenhaus Rudolfstiftung Wien war Christina Brunner am Landesklinikum Zwettl als Oberärztin in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe tätig. Nach einigen Jahren im Spital sah sie die Zeit gekommen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen: „Ich wollte immer schon eine Ordination haben. Im Krankenhaus konnte ich die dafür nötige Erfahrung sammeln“, sagt Brunner. Ihren Vertrag im Landesklinikum Zwettl habe sie beendet, um sich ganz auf ihre Wahlarzt-Ordination konzentrieren zu können.

Die Ordination ist am Montag von 13 bis 18 Uhr sowie am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Einmal pro Monat öffnet Brunner ihre Ordination auch am Samstag.

