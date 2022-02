Neue Assistentin für die Kunst.Galerie.Waldviertel

Eine personelle Veränderung gibt es bei der Kunst.Galerie.Waldviertel: Antonia Daniela du Plessis Lombard übernimmt die Aufgabe der Galerieassistenz von Sonja Eder, welche diese Funktion in den vergangenen beiden Jahren ausübte. Die 34-Jährige gebürtige Wienerin hat in Klagenfurt angewandte Kulturwissenschaften studiert.

Vor sechs Monaten zog sie mit ihrer Familie nach Kautzen, weil dort ein Haus in der Nähe von Freunden frei wurde. Auf die freie Stelle in der Galerie wurde sie durch das AMS aufmerksam. Mit ihrer Erfahrung im Kulturbereich und mit der Abwicklung von Projekten im Sozialbereich, inklusive dem Aufstellen von Finanzierungen, sieht sie sich gut auf ihre neue Funktion vorbereitet.

„Dass gerade jetzt diese Stelle frei wurde, ist ein echter Glücksfall. Sonja Eder hat eine sehr tolle Arbeit geleistet, es ist bemerkenswert, was hier in sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. Es gibt hier ein dynamisches Team, in dem ich mich sehr gut aufgehoben fühle“, sagt Daniela du Plessis Lombard.

Ihr Herz schlägt für Kunst, Kultur und Friedensarbeit. Sie schätzt die Rolle der Kunst als vermittelndes Element zwischen verschiedenen Kulturen: „Meine Mutter ist Südafrikanerin, mein Vater Tscheche und mein Lebensgefährte Kurde. Kunst und Kultur verbindet vieles, man erhält selber andere Perspektiven und bleibt im Geiste offen“, betont du Plessis Lombard.

Ihre Arbeit als Galerieassistentin wird am 11. April beginnen. Doch schon vorher gilt es, die Übergabe der Aufgaben von Sonja Eder an sie zu koordinieren. Sie wird auch die Arbeit von Lisa Ledl, die noch nicht katalogisierten Bücher der Kunst.Buch.Bibliothek zu erfassen, fortsetzen.

„Ich bin überzeugt, dass wir den Weg der Galerie auf dem Niveau, das wir durch Sonja Eder erreicht haben, fortsetzen können“, freut sich Galeriebetreiber Jimmy Moser schon auf die Zusammenarbeit.

