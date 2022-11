Neue Idee: Andy Marek erfüllt Herzenswunsch

Werbung

Seit 2014 gibt es nun schon die Weihnachts-Show des aus Groß Siegharts stammenden Moderators, Entertainers und Sängers Andy Marek. Weit über die Grenzen hinaus wurde diese Veranstaltung zu einem Begriff.

Von Nah und Fern reisten die Gäste zu dieser großen Weihnachts-Show nach Waidhofen, und jedes Jahr wurde es schwieriger, noch Karten zu bekommen. Der Andrang war sehr groß und nach nur wenigen Stunden hieß es immer „ausverkauft“! In den vergangenen beiden Jahren war es coronabedingt nicht möglich, die Veranstaltung mit Live-Publikum durchzuführen. Sie wurde im Internet ge streamt und im Fernsehen auf Puls 24 und W24 gezeigt.

Andrang war wieder groß

Heuer gibt es die Andy Marek Weihnachts-Show wieder in der Sporthalle in Waidhofen, und man war gespannt, ob der Andrang nach Karten wieder so groß sein wird wie noch 2019. Ja, und es ging sehr schnell: Am 10. November standen bereits um 5 Uhr früh die ersten Kartenkäufer vor der Sparkasse Waidhofen, um sich die besten Plätze zu sichern, und das obwohl es auch den Ticket-Onlineverkauf gab. Also dauerte es auch heuer nicht lange, und die große Sporthalle in Waidhofen war restlos ausverkauft.

Für jeden etwas dabei

Andy Marek meint dazu: „Ich freue mich sehr, dass wieder so viele Menschen zu meiner Weihnachts-Show kommen, und ich werde auch heuer versuchen, mein Programm so zusammenzustellen, dass für jeden etwas dabei ist, dass ich die Besucher in weihnachtliche Stimmung versetzen kann und wir gemeinsam einen schönen Abend verbringen.“

Was aber Andy Marek noch sehr wichtig ist: „Ich möchte mit meiner Show auch Menschen, denen es nicht so gut geht, helfen, und so wird wieder ein namhafter Betrag aus der Andy Marek Weihnachts-Show an Familien im Waldviertel gespendet!“

Herzenswunsch

Eine neue Idee bei der Show ist, dass Andy Marek einen Herzenswunsch eines Lesers der NÖN erfüllen möchte. Dies sollte etwas sein, was man nicht kaufen kann und vielleicht ein schon lang ersehnter Wunsch ist.

Einfach eine Mail an office@andymarek.at senden, und vielleicht wird der Wunsch bei der am 17. Dezember stattfindenden Andy Marek Weihnachts-Show in der Sporthalle in Waidhofen erfüllt.

