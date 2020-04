Zwei große, rote Schirme leuchten seit der Karwoche auf dem Platz vor dem Café-Restaurant Oswalds im Licht der frühlingshaften Sonnenstrahlen: Der Schanigarten wäre bereit, doch wegen der Corona-Maßnahmen wird man sich noch etwas gedulden müssen, bis man dort einen Drink oder ein Eis genießen kann.

Schirme halten Wind bis 90 km/h aus

Die Besonderheit der beiden sechs mal sechs Meter großen Schirme ist ihre Windfestigkeit: „Sie halten bis zu 90 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit aus und können ganzjährig draußen bleiben. Bei starkem Sturm und im Winter werden sie geschlossen, aber es ist nicht notwendig, sie wegzuräumen“, erklärt Lokalbetreiber Jürgen Scharizer. Statt in der Küche oder an der Schank stand er in den vergangenen Wochen immer wieder auf der Baustelle. Am 24. Februar war der „Spatenstich“ mit dem Beginn der Stemmarbeiten erfolgt. Da die Schirme auch über eine Beleuchtung an den Streben verfügen, war es notwendig, Stromkabel unter dem Pflaster zu verlegen. „Dazu haben wir das Pflaster entfernt, den Strom vom Lokal zu den Schirmfundamenten gelegt und anschließend das Pflaster wiederhergestellt“, führt Scharizer aus. Dazu musste das Einverständnis der Gemeinde als Grundbesitzer und der Raiffeisenbank als Besitzer des Pflasters eingeholt werden.

Scharizer half auf Baustelle kräftig mit

Die Stemmarbeiten erledigte er selbst, für die übrigen Arbeiten griff er auf Professionisten (Elektro Anibas sowie Thomas Gruber und Manuel Gossler für Pflaster) zurück. Auch beim Aufstellen stand er den Mitarbeitern der Firma Mölzer, welche die Schirme lieferten, tatkräftig zur Seite – selbstverständlich unter Einhaltung des nötigen Sicherheitsabstands. Vor dem ersten Öffnen der Schirme stieg die Spannung: Würde sich alles wie berechnet und ausgemessen ausgehen? Dann die Erleichterung: Alles passte perfekt. Und nach ein wenig Herumprobieren klappte auch das Ein- und Ausschalten und das Wechseln der Farbe der Beleuchtung.

Ergänzend sollen auch noch neue Möbel kommen.