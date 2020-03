„Wir haben das Projekt in Rekordzeit abgewickelt, und hätten von unserer Seite aus die Straße schon im Dezember eröffnen können, aber der neue Lagerhausmarkt war da vom Baufortschritt her noch nicht weit genug“, berichtete Bürgermeister Robert Altschach stolz bei der Eröffnung.

Langwieriger Verhandlungen notwendig

Bevor die ersten Baumaschinen auffuhren, waren langwierige Verhandlungen, viel Überzeugungsarbeit und lange Nächte erforderlich, bis die drei Projektpartner Stadtgemeinde, Lagerhaus und Einkaufszentrums-Betreiber Reinhold Frasl soweit waren, dass es an die Umsetzung gehen konnte.

Dabei ist die Zufahrt, die nun zum neuen Lagerhausmarkt und dessen provisorischem Parkplatz (der alte Parkplatz wird umgebaut, die NÖN berichtete) führt, nur der erste Schritt.

Ausbau bis zum Mitterweg geplant - direkter Anschluss an B36

Denn die Straße soll nun rasch bis zum Grundstück des geplanten VTW-Werks weitergeführt werden und in weiterer Folge bis zum Mitterweg ausgebaut werden, um eine zusätzliche Zufahrtsmöglichkeit von der B36 zum Lagerhausareal und zur geplanten Erweiterung des Einkaufszentrums zu schaffen. Dadurch würde auch die stark befahrene Brunnerstraße entlastet werden.

„Im Vorjahr beim Spatenstich sagte ich noch, dass wir hoffen, dass die Straße nicht beim Lagerhaus endet. Jetzt reden wir dank der VTW über Bauabschnitt zwei und drei“, hob Altschach hervor. Durch die neue Zufahrt zum Lagerhaus gehört auch die problematische Zufahrt in die Brunnerstraße der Vergangenheit an, wo man zeitweise seine liebe Not hatte, wenn man bei starkem Verkehr aus dem Lagerhaus-Parkplatz auf die Brunnerstraße ausfahren wollte.

Vergangenheit ist wie berichtet auch der alte Lagerhaus-Baumarkt, wo nun die Abbrucharbeiten vorbereitet werden. Der alte Parkplatz ist ebenfalls nicht mehr benutztbar – Umleitungsschilder weisen auf die neue Zufahrt und den provisorischen Parkplatz hin.

EKZ-Erweiterung soll 2021 fertig werden

Der neue Parkplatz wird über 300 Stellplätze bieten, mit der Möglichkeit von über einem Dutzend Stromtankstellen, wobei hier vorerst vier realisiert werden sollen.

Während der neue Lagerhausmarkt im Herbst fertig werden soll, wird es mit der Einkaufzentrums-Erweiterung noch etwas länger dauern. „Mein Ziel wäre eine Eröffnung im Laufe des Jahres 2021. Es fehlen noch ein paar Bewilligungen – davon hängt dann auch der endgültige Zeitplan ab“, sagt EKZ-Betreiber Frasl.