Neuer Glanz: Rathaus-Fassade wird renoviert

In vollem Gang ist derzeit die Sanierung der Rathausfassade. Rund 35.600 Euro steckt die Stadtgemeinde Waidhofen mit Unterstützung durch das Land NÖ und das Bundesdenkmalamt in das Vorhaben.

Zuletzt wurde die Rathausfassade im Jahr 2003 im Zuge der Generalsanierung des Gebäudes renoviert.

Die Arbeiten starteten Ende Mai und werden je nach Witterung rund drei Wochen in Anspruch nehmen. Zu Beginn wurden die Konsolen für die Blumenkästen entfernt, das Gerüst aufgestellt, die Fassade mit einem Hochdruckreiniger gesäubert und ostseitig mit einem Algizid (Mittel gegen Algenbewuchs) behandelt.

Weitere Arbeitsschritte sind das Ausbessern des Putzes, das Grundieren der Fassadenfläche und Sanierungsarbeiten an den Holzfenstern. Die Gliederung der Fassade an der Ostseite erfolgt nach der historischen Vorgabe. In Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt wird die Fassadenfläche zweifach beschichtet.

Die Schriftzüge „Rathaus“ an der Ost- und Westseite werden nachgezogen. Zum Schluss werden die Konsolen für die Blumenkästen wieder montiert, die Holzportale geschliffen und mit neuem Holzschutz ver sehen. Die Sanierung sollte rechtzeitig vor den 100-Jahre-Niederösterreich-Feierlichkeiten abgeschlossen sein.

