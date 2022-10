Neuer Pflichtgegenstand Digitale Grundbildung

Digitale Grundbildung ist an der Mittelschule Waidhofen, so wie in allen Pflichtschulen des Landes, ab heuer ab der 5. Schulstufe ein Pflichtgegenstand. Damit nicht genug, hat die Mittelschule dank ihrer engagierten InformatiklehrerInnen Marion Schmied und Josef Brandl das Angebot an die Schüler wesentlich erweitert.

„Coding (=Programmieren) und Making“ (= Kreatives Gestalten) wurde als Unverbindliche Übung eingeführt und von sehr vielen Schülern belegt. Die Schüler erlernen auch Grundkenntnisse im Bereich 3D-Druck.

Die Unverbindliche Übung „Girls 4 Digital Future“, eingeführt im Rahmen der Begabtenförderung, richtet sich im Besonderen an Mädchen, die dadurch eine Chance bekommen, ihre „digital skills“ zu verbessern. Im späteren Berufsleben haben diese Mädchen die Chance, leichter in technische Berufe einzusteigen und ihre Verdienstmöglichkeiten zu verbessern. Sie lernen Programmieren, Robotik und üben mit differenzierten Lernprogrammen und Lernspielen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Weiters wird der verantwortungsvolle Umgang mit Social Media gelehrt, und Fotos, Videos und Reels werden erstellt. Die Wirtschaft darf sich in Zukunft auf motivierte Computerexpertinnen freuen.

