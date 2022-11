Neuer Radwegabschnitt eröffnet

Werbung

Die Arbeiten für den Radwegabschnitt Thaya-Kleineberharts sind abgeschlossen. Landesrat Ludwig Schleritzko gab die neue Fahrradstraße in den Gemeindegebieten von Thaya und Waidhofen offiziell frei.

Die Marktgemeinde Thaya sowie die Stadtgemeinde Waidhofen und das Land NÖ haben sich entschlossen, zur Förderung des Alltagsradverkehres zwischen Thaya und Kleineberharts die bestehenden Wirtschafts- und Wiesenwege als Fahrradstraße auszubauen.

Durch den Ausbau erfolgt einerseits ein Lückenschluss für den Radverkehr mit einer optimierten Anbindung an die NÖ-Hauptradroute „Thayarunde“ und andererseits eine Verbindung von Thaya in die Bezirkshauptstadt Waidhofen. Mit dieser Fahrradstraße werden in Zukunft mehr Fahrten in die Arbeit und zum Einkaufen mit dem Rad statt mit dem Auto erledigt werden können. An einem bestehenden Weg wurde ein entsprechender Konstruktionsaufbau hergestellt und abschließend eine Asphaltdecke aufgebracht. Der Radweg wurde in einer Breite von drei Metern mit einem beidseitigen Bankett von je einem halben Meter ausgeführt.

Die Arbeiten für den rund 870 Meter langen Radwegabschnitt (davon rund 370 Meter Gemeindegebiet Thaya und 500 Meter Gemeindegebiet Waidhofen) wurden von der Firma Leithäusl durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 170.000 Euro welche vom Land NÖ, der Marktgemeinde Thaya und der Stadtgemeinde Waidhofen getragen werden.

„Mit der Strategie zum Ausbau der Rad- und Fußgängermobilität ist es unser Ziel, als Flächenbundesland zur Top-Region Europas zu werden“, betont Schleritzko.

