Er ist 18 Jahre jung, wohnt in Litschau und besucht den vierten Jahrgang. Warum er sich aufstellen ließ? „Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und konnte bereits als Klassensprecher hilfreiche Erfahrungen sammeln.“ Dass er sich gegen insgesamt zehn Mitstreitern durchsetzen konnte, macht ihn stolz, fordert ihn aber auch heraus: „Jetzt möchte ich die in den Vorstellungsrunden präsentierten Vorhaben natürlich auch umsetzen und keine leeren Versprechen abgeben.“ Gemeinsam mit seinem ersten Stellvertreter Michael Fidi (4AK) und der zweiten Stellvertreterin Marlene Fidi (4AK) will er die Sache jetzt gemeinsam in Angriff nehmen.

Oberste Priorität hat für ihn die Montage eines fixen Wasserspenders, welcher an die Wasserleitung des Hauses angeschlossen sein wird. Aber auch gekühlt und gefiltert soll das Wasser werden, sodass es förmlich zum Trinken einlädt. „Ein Angebot einer regionalen Firma konnten wir bereits an Land ziehen und auch das Einverständnis unseres Direktors haben wir schon eingeholt. Sobald das Finanzielle dann geklärt ist, kann die Montage beginnen“, schildert der neue Schulsprecher zuversichtlich. Geplant ist, dass Schüler jederzeit ihre Trinkflaschen mit frischem und qualitativ hochwertigem Wasser auffüllen können. Im Idealfall kann man so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Eine gesündere Alternative zu diversen Süßgetränken sowie die Minimierung des Kaufes von Plastikflaschen vom Getränkeautomaten.

Obstkorb und Umweltschutz sind Winkler wichtig

Ebenso will sich Winkler für einen Obstkorb für die ganze Schule stark machen und so ein Experiment vom Vorjahr im großen Rahmen fortführen. Besonders am Herzen liegt Stefan Winkler, dass auch an der Handelsakademie ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird: „Wir möchten unser gesamtes Druckerpapier auf recyceltes Papier umstellen“. Außerdem versichert Winkler, dass er die Thementage, den Klassenwettbewerb und die Schülerturniere auf jeden Fall beibehalten möchte Es soll sogar ein Thementag hinzukommen:„Wir möchten alle Klassen auffordern, einen Tag auf Plastikflaschen zu verzichten und ausschließlich Glasflaschen zu verwenden“, verrät Winkler.

Für seine berufliche Zukunft hat er noch keine konkreten Pläne, aber einen Arbeitsplatz bei einer Bank könnte er sich gut vorstellen, in die Politik zu gehen schließt er auch nicht aus.