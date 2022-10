Waidhofen/Thaya Neues Angebot am Landesklinikum: Altersmedizin eröffnet

Andreas Kretschmer, Abteilungsleiter Innere Medizin, Hermann Reiter, ärztlicher Standortleiter, Andreas Reifschneider, Geschäftsführer Gesundheit Waldviertel GmbH, Elke Maurer, ärztliche Leitung Zentrum für Altersmedizin, Wolfgang Mühlberger, Pflegeleitung Zentrum für Altersmedizin, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Alfred Zens, Vorstand NÖ LGA, Doris Fidi, Bereichsleitung Pflege, Franz Huber, kaufmännischer Direktor, und Pflegedirektor Andreas Lausch bei der Eröffnung des Zentrums für Altersmedizin. Foto: Edith Hofmann

M it einem vielfältigen Programm soll Menschen in Waidhofen/Thaya die Rückkehr in die häusliche Umgebung erleichtert werden.

Im Festsaal des Landesklinikums wurde am Montag das Zentrum für Altersmedizin eröffnet. Der Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, Andreas Reifschneider, lobte die guten Voraussetzungen, die durch den Umbau für die neue Abteilung geschaffen wurden. Außerdem betonte er die wichtige Rolle des Landesklinikums Waidhofen in Bezug auf die steigende Zahl an Eingriffen im Bereich der Tageschirurgie. „Es ist ein Trend der Zeit, dass sich Standorte mit spezifischen Schwerpunkten herausbilden", stellte Alfred Zens, Vorstand der Landesgesundheitsagentur fest und hob hervor, dass die psychischen, physischen und sozialen Aspekte für Menschen über 70 Jahre im Zentrum für Altersmedizin einen besonderen Stellenwert haben werden, sodass diese mit hoher Lebensqualität weiter in ihren eigenen vier Wänden weiterleben können. Projekt startete vor 12 Monaten Gemeinsam gaben die ärztliche Leiterin Elke Maurer und der pflegerische Leiter Wolfgang Mühlberger einen Rückblick auf die Anfänge des Pilotprojektes vor rund zwölf Monaten: „Es war ein Abenteuer. Die Planung, der Umbau, die Arbeitspläne. Durch den Fortschritt waren wir jedoch motiviert und sind im Team noch besser zusammengewachsen. Primarius Andreas Kretschmer stand uns mit seiner jahrelanger Berufserfahrung zur Seite. Doch auch die Menschen, die im Hintergrund gearbeitet haben, wie die Handwerker, verdienen großes Lob." Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte, wie wichtig Pflege- und Gesundheitsberufe für die Zukunft und für einen funk tionierenden Wirtschaftsstandort sind: „Es ist wichtig, das Dableiben attraktiv zu machen. Wenn es Berufe gibt, die für junge Menschen interessant sind, haben sie keinen Grund, abzuwandern. Hier ist sicherlich eine Vorbildwirkung des Personals von großer Bedeutung." Ziel im Zentrum für Altersmedizin ist es, die Patienten dahingehend zu fördern, dass sie sich wieder in der häuslichen Umgebung integrieren können. Zu den umfangreichen Angeboten gehören Gangschulung, Gedächtnistraining, aber auch die Beratung der Angehörigen, wie sie am besten mit den Defiziten des Patienten umgehen und diesen unterstützen und fördern können. Das Team besteht aus Physiotherapeuten, Ärzten, Ergotherapeuten, Sozialarbeitern und vielen mehr. Der Aufenthalt ist auf maximal 28 Tage begrenzt. Die Anmeldung der Patienten erfolgt entweder im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes oder über die betreuenden Haus- bzw. Fachärzte.

