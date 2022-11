Neues Büro für Pro Immobilien am Hauptplatz

Ein freies Geschäftslokal am Hauptplatz wurde jetzt mit Leben erfüllt: Am Freitagnachmittag eröffnete die Pro Immobilien KS GmbH & Co KG ihr neues Büro in Waidhofen.

Die Firma wurde vor drei Jahren gegründet und wird von Jürgen Schuster geleitet. „Ich war vorher schon etwa 20 Jahre im Immobilienbereich tätig. Wir haben Wohnungen gebaut und Bauträgerprojekte abgewickelt und auch viel Erfahrung im Umgang mit denkmalgeschützten Objekten gesammelt“, fasst Jürgen Schuster zusammen. Er betreibt mit seiner Frau Klaudia auch die „Waldviertel Hotels“, zu denen das Stadthotel Waidhofen, das Hotel Thaya in Raabs, der Dobersberger Hof und das Schloss Staré Hobzí gehören.

„Wir sind sehr stark interessiert an Hotel- und Gastronomieobjekten“, merkt Schuster an. Während natürlich die Vermittlung von Immobilien – das „Makeln“ ein wesentlicher Bestandteil des Leistungsportfolios ist, will Schuster ein Gesamtpaket rund um den An- und Verkauf von Immobilien bieten. „Das beginnt beim Energieausweis, über Schätzungen und Gutachten und reicht bis zur Projektierung von Ausbauten, Umbauten und Neubauten. Da wir mit unserer Pro Bau GmbH auch eine eigene, kleine Baufirma mit einem Baumeister im Haus haben, ist es uns möglich, diese Zusatztätigkeiten auszuführen“, erklärt Schuster.

Er beschäftigt rund zehn Mitarbeiter in Waidhofen. Im Gebäude selbst wird es bald noch voller werden, denn auch die Donau-Versicherung verlegt ihr Büro ins gleiche Haus.

Es muss mehr passieren

