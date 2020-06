Die Sozialistische Jugend (SJ) gründete im Juni eine neue Ortsgruppe: Die sieben Mitglieder wählten den 16-jährigen Georg Schlager einstimmig zu ihrem Vorsitzenden. „Bei mir war sehr lange der Wille da, dass ich einer Jugendorganisation beitrete“, erklärt der Waidhofner. Ihn interessiere Politik und deren Aufgabe, etwas zu verändern und umzusetzen.

Seine Stiefmutter sei auf ihn zugekommen und habe gesagt: „Schau dir mal die SPÖ an.“ Schlager habe „alles abgewogen“ und sich schließlich online bei der Organisation gemeldet. Er traf sich im März mit der Landesvorsitzenden Melanie Zvonik. „Da waren wir schon zu dritt, aber wir dachten uns, es wäre schon cool, wenn wir eine Gruppe gründen könnten.“

Die SJ ist im Waldviertel nur im Krems vertreten, „umso mehr“ hat sich Zvonik über die Gründung gefreut. Die sporadische Präsenz erklärt sie sich mit der schwierigen Suche nach Jugendvertretern und der mangelnden Anbindung, was die Mobilität betreffe. Sie ist aber überzeugt: „Vor allem in einer Zeit, in der Krisen die Perspektiven der Jugend gefährden, ist es wichtig, sich zu organisieren und für gemeinsame Interessen einzutreten.“

Schlager wolle im Bezirk „die Jugend endlich wieder mehr fördern, deshalb setzen wir uns für ein erweitertes Angebot an Freizeitaktivitäten und einen besseren Nahverkehr ein“. Ein Eislaufplatz „wäre cool“, um den Winter bereichern zu können. „Wir sind offen für Kooperationen mit anderen Jugendorganisationen, verstehen uns aber schon als politische Organisation, die Werte vermittelt.“

Die Ortsgruppe der SJ ist mitgliedertechnisch nicht nur auf Waidhofen konzentriert: Viktoria Wagner (Bezirk Zwettl) und Michael Schraml (Bezirk Gmünd) sind Teil von ihr.