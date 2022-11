NMS-Direktor geht in Ruhestand: Neue Ziele vor Augen

Werbung

Der Direktor der Mittelschule, Oswald Farthofer, tritt mit 1. Dezember in den Ruhestand. Aus diesem Anlass wurde am 17. November zu einer Abschiedsfeier in den Stadtsaal geladen. Durch das Programm führte Farthofers Nachfolger als Direktor, Michael Weiss.

Farthofer trat 1980 im Bezirk Gänserndorf in den Schuldienst ein und kam ein Jahr später in den Bezirk Waidhofen, wo er an verschiedenen Hauptschulen unterrichtete. Der HS II in Waidhofen, die er im Jahr 2008 als Direktor übernahm, wurde er 1987 zugewiesen. Mit der Zusammenlegung der beiden Hauptschulen im Schuljahr 2012/13 wurde Oswald Farthofer zum Direktor der größten Mittelschule im Bezirk. Im Jahr 2014 wurde ihm der Titel „Oberschulrat“ verliehen.

Schulqualitätsmanagerin Birgit Dosso dankte Farthofer für seine ausgezeichnete Arbeit, bei der er „seine persönlichen Interessen als Pädagoge und Lehrer in die Schule einbringen konnte“, womit sie seine Vorlieben für Naturwissenschaft, Sport und Englisch ansprach. Weiters lobte sie den besonderen Stellenwert, den die Schule für Farthofer hatte. „Oswald Farthofer ist ein Mensch, der sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, der nie stehen bleibt und mit einer steten Weiterentwicklung sein Team zu neuen Zielen geführt hat.“

Mit Humor durch bewegte Schulzeiten

Der Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft, Christian Rametsteiner, drückte in Gedichtform seine Wertschätzung für den scheidenden Direktor aus, der seit 37 Jahren Gewerkschaftsmitglied ist. „Ich danke für die gute Zusammenarbeit, die Gespräche und die Freundschaft, die sich entwickelt hat. Und für Deinen Humor, den ich erst lesen lernen musste, der mich aber bis heute fasziniert.“

„Hohe Lernfähigkeit, Motivation und Inspiration zeichnen beide Direktoren der Mittelschule, den scheidenden und den künftigen, aus. Das ist besonders wichtig für unsere Gesellschaft, die sich in einem Zeitenwandel befindet“, betonte Bürgermeister Josef Ramharter, wie wichtig es sei, Ziele festzulegen und eine Richtung vorzugeben.

Mit bewegenden Worten gab Oswald Farthofer das erhaltene Lob als „Lobboomerang“ zurück und erinnerte sich an ein Gespräch mit dem damaligen Bezirksschulinspektor und Freund Franz Weinberger, der klare Worte zu Farthofers Karriere verlauten ließ: „Und du suchst um die Schulleitung an!“ Die Zusammenlegung der beiden Schultypen mit sportlichem bzw. musisch-kreativem Schwerpunkt, die Verdoppelung der Schüler- und Lehrerzahlen sah Farthofer als eine der größten Herausforderungen seiner Laufbahn an. Als wichtige Stütze erwähnte er auch seine „Vorzimmerperle“ Lucia Exl und dankte ihr mit einem Blumenstrauß für die langjährige Zusammenarbeit „Ich habe den Lehrberuf gewählt, weil ich Kinder mag und sie wertschätzend und strukturgebend begleiten möchte“, erklärte Farthofer und gab allen noch einen Leitspruch mit auf den Weg: „Die einzige Lebenskonstante ist die Veränderung!“

Kostproben der Schüler und Lehrkräfte

Für die musikalische und künstlerische Umrahmung der Feier sorgten die Steeldrum-Band unter der Leitung von Ewald Gaulhofer, die Kreativklassen mit der Choreografie von Elisabeth Adamowitsch und Marion Schmied sowie der Schulchor unter der Leitung von Gertrude Jäger, begleitet von Michaela Hummel am Klavier. „Moments in Time“ gaben einen humorvollen Rückblick und im „Alltag eines Schulleiters“ präsentierten das Lehrerkollegium und die Schüler den oft stressigen Alltag ihres Direktors.

Mehr über den neuen Direktor Michael Weis und wie er die Schulen führen will, lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

