NMS-Direktor Weiss: „Kinder sollen sich in Schule wohlfühlen“

Mit 1. Dezember tritt Michael Weiss die Nachfolge von Oswald Farthofer als Direktor der Mittelschule an. Weiss wuchs im Waldviertel auf und maturierte 1991 am Gymnasium in Waidhofen, um anschließend die PÄDAK in Krems zu absolvieren. Er ist, wie er selbst anmerkt, ein „spätberufener Lehrer“, der erst durch einen Eignungstest in der 7. Klasse auf die Möglichkeit, diesen Berufsweg einzuschlagen, aufmerksam wurde.

NÖN: Wie hat Ihr beruflicher Werdegang sie geprägt?

Michael Weiss: Meine erste Anstellung hatte ich 1995 in der Sonder-Erziehungsschule in Allentsteig. Ursprünglich nur für ein Jahr erwartet, insgesamt habe ich dann neun lehrreiche Jahre dort erlebt. Die Erfahrungen, die ich in dieser Schule gemacht habe, waren für alle weiteren Herausforderungen mit Schülern sehr hilfreich.

Was hat Sie in dem Entschluss bestärkt, sich als Direktor der Mittelschule zu bewerben?

Weiss: Das hat eigentlich mein Vorgänger eingeleitet, der mich eingeladen hat, an einer Fortbildung als „Bildungsberater“ gemeinsam mit ihm teilzunehmen. Seither bin ich auch in der Lehrerbildung tätig, vor allem in der so genannten Induktionsphase für Junglehrer. Ich bin sehr gerne Lehrer, daher habe ich lange überlegt. Der Wunsch, das Schulgeschehen mitzugestalten, hat dann schließlich überwogen. Denn das kann man als Direktor einfach besser.

Welche Ziele haben Sie sich als Direktor gesetzt?

Weiss: Es ist mir vor allem wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Mir wurde von Oswald Farthofer eine funktionierende Schule übergeben, deren drei Schwerpunkte sehr gut angenommen werden. Es ist wichtig, dass sich die Kinder in unserer Schule wohlfühlen und dass die Lehrer gerne hier arbeiten.

Wie ist die NMS Waidhofen im digitalen Bereich aufgestellt?

Weiss: Derzeit ist eine Stunde digitale Bildung pro Schulstufe gefordert, wir bieten das schon seit Jahren an. Ab dem kommenden Schuljahr werden alle unsere Schüler mit Laptops ausgestattet sein. Der Unterricht muss daher auch angeglichen werden. Es gilt, eine ausgewogene Bilanz zwischen digitalen und analogen Unterrichtsbereichen zu finden.

Welchen Stellenwert hat für Sie der Bereich „soziale Kompetenz“?

Weiss: Hier möchte ich unserer ehemaligen Lehrerin Brigitte Blüml danken, die bereits 2010 Schwerpunkttage initiiert hat. Die Kennenlernwoche zum stressfreien Schulstart und diverse Gruppenarbeiten stärken das Miteinander. Das soll nun auch wieder verstärkt angeboten werden, nachdem durch die Coronapandemie vieles nicht durchführbar war. Ganz wichtig ist auch, dass wir Lehrer uns als Vorbilder sehen. So wie wir uns verhalten, so verhalten sich letztendlich auch die Kinder.

Ist in der Mittelschule die Möglichkeit der Nachmittagsbetreuung vorgesehen?

Weiss: Während früher unsere Schüler teilweise in der Volksschule mitbetreut wurden, wird nun das Angebot laufend erweitert. Aufgrund der steigenden Nachfrage werden bereits Räume adaptiert, in denen sowohl das Erledigen der Hausübungen als auch Spielen, Chillen und Entspannen möglich sein wird. Es ist für die Zukunft auch geplant, die Bibliothek neben den Räumen der Nachmittagsbetreuung einzurichten.

Wie wichtig ist für Sie die Kommunikation mit den Eltern?

Weiss: Der Austausch mit den Eltern ist genauso wichtig wie jener mit dem Lehrerkollegium und anderen Schulpartnern. Schon als Lehrer war mir eine gute Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten sehr wichtig. Wir möchten die Eltern gerne mehr in die Prozesse einbinden, es soll auch Online-Befragungen geben. Die wertschätzende Kommunikation ist auf dieser Ebene genauso wichtig, um die Qualität unserer Schule aufrecht zu halten.

