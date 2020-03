„In Waidhofen gibt es heute keinen Notarzt“, schlug ein NÖN-Leser am Sonntagabend Alarm. Schon im Jänner war – wie berichtet – bekannt, dass im März ein Notarzt-Engpass im Raum Waidhofen droht.

„Ja, unser Notarzt-Einsatzfahrzeug ist heute Abend nicht besetzt, weil es keinen Notarzt gibt, der den Dienst übernimmt“, bestätigt Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Schierer. Aufgrund eines Engpasses sei es nicht möglich, längerfristige Dienstpläne zu erstellen. Lediglich tagesaktuell werde mitgeteilt, ob und welcher Notarzt in Waidhofen Dienst macht.

„Es kann nicht sein, dass es in einer Bezirkshauptstadt keinen Notarzt gibt. Es geht da nicht um eine Handvoll Dienste.“ FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhüusl macht sich Sorgen.

Seitens der Landeskliniken-Holding will man keine genauen Angaben machen, wie groß die Lücken im Dienstplan sind Aus informierten Kreisen heißt es, dass man an „einer Handvoll Diensten im März“ noch an der Besetzung arbeite. NÖN-Recherchen machen tatsächlich ersichtlich, dass einige Lücken bei Tag- und Nachtdiensten bestehen, darunter ein ganz Wochenende (Stand: 3. März).

Erstaunlich sei, ist von anderer Stelle zu hören, dass der Monat ansonsten durchgeplant ist. Offen ist dem Vernehmen nach noch der April. Aber was passiert, wenn ein Notarzt gebraucht wird und der Raum Waidhofen keinen hat?

Der Stützpunkt Raabs, immer in der Nacht besetzt, kann in dieser Zeit einspringen. Tagsüber können umliegende Notärzte und der Rettungshubschrauber aktiviert werden. „Die Versorgung verzögert sich“, erklärt ein Mann, der das System gut kennt, aber anonym bleiben will. Denn sonst könne Waidhofens Notarzt in zwei Minuten zu Hilfe eilen. Das, was bestehen bleibt, ist: Das Rote Kreuz fährt mit den Rettungssanitätern in Waidhofen aus. „Die notärztliche Versorgung in der Region Waldviertel wird durch die Stützpunkte Gmünd, Groß Gerungs, Horn, Raabs, Waidhofen und Zwettl mit weiterer Unterstützung durch die Flugrettung gesichert“, bestätigt Regionalmanager Andreas Reifschneider.

„Derzeit ist die Besetzung einzelner Dienste wegen Abgängen, Pensionierungen und Krankenständen herausfordernd.“ In enger regionaler Zusammenarbeit der Klinikstandorte, mit externer ärztlicher Unterstützung und in partnerschaftlicher Kooperation mit dem Roten Kreuz werde die Notarztversorgung in den Bezirken mit großem Engagement aller Beteiligten unverändert gewährleistet.

FP-Waldhäusl fordert neues Notarzt-System

Für Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ), der im Jänner erstmals auf die Problematik aufmerksam machte, hat die Sache dennoch einen bitteren Beigeschmack. „Es kann nicht sein, dass es in einer Bezirkshauptstadt keinen Notarzt gibt. Es geht da nicht um eine Handvoll Dienste, und wenn es am Landesklinikum Waidhofen demnächst zu einer weiteren Pensionierung kommt, wird es noch schlimmer werden“, warnt er.

Für ihn sei das derzeitige System it den Krankenhaus-Ärzten als Notärzte an der Grenze: „Man sollte darüber nachdenken, ob man das Notarztwesen nicht wie in anderen Ländern üblich hauptberuflich organisiert“, schlägt er vor.

Zu hören ist, dass die „Notarzt-Krise“ womöglich keine vor übergehende sein wird, weil weitere Pensionierungen bevorstehen. Und es kann sein, dass nicht nur der Raum Waidhofen mit diesem Problem konfrontiert sein wird, sondern auch andere Regionen, befürchtet einer der Informanten.