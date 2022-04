Öamtc-Pensionist: Rund 20.000 Einsätze für die Kraftfahrer

Werbung

Nach 38 Jahren hatte Franz Hiess am 31. März seinen letzten Arbeitstag beim ÖAMTC-Stützpunkt Waidhofen. „Ich habe meine Arbeit immer mit Leib und Seele gemacht, aber man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist“, meint der 61-Jährige und erzählt von seinem beruflichen Werdegang.

Bereits im Alter von acht Jahren wusste der gebürtige Obergrünbacher, dass er einmal Mechaniker werden wollte. „Wenn ich mit dem Vater mit dem Traktor zur Werkstatt mitfahren durfte, war ich immer schwer beeindruckt“, erklärt Hiess, der schließlich bei der Firma Jelinek in Raabs den Beruf des Kfz-Technikers erlernte. Nach dem Bundesheer übersiedelte er nach Wien, wo er drei Jahre lang bei der Pannenhilfe tätig war.

1987 kam Hiess zurück ins Waldviertel, an den ÖAMTC-Stützpunkt in Waidhofen. Zuerst war er hier als Pannenfahrer und Prüfer tätig, in den letzten fünf Jahren nur noch als Pannenfahrer. Zu rund 20.000 Einsätzen, die ihn auch in die Nachbarbezirke geführt haben, dürfte er in dieser Zeit gerufen worden sein. „Genau kann ich das gar nicht sagen“, erinnert sich Hiess. „Es waren jedenfalls unzählige Autos, die ich aufsperren musste. Teilweise, weil die Kinder im Wagen eingesperrt waren.“

Eingesperrte Autoschlüssel aus dem Auto holen, falsch betankte Fahrzeuge wieder flott machen oder eine Vielzahl an Reifenschäden reparieren - das gehörte zu seinem Arbeitsalltag. „An einen Kunden kann ich mich erinnern, der hatte innerhalb von vier Wochen gleich zwei Mal den falschen Treibstoff eingefüllt“, schmunzelt Hiess und beteuert, dass die Pannen keineswegs geschlechterbezogen seien. „Viel eher kommt mir vor, als ob die Häufigkeit mit dem jeweiligen Stand des Mondes einen Zusammenhang hat.“ Durch die immer aufwendigere Technik in den Fahrzeugen sei auch ein Wandel der Sommer- und Wintereinsätze zu erkennen. „Früher brauchten die Autos im Winter oft Starthilfe. Heute ist es eher so, dass die große Sommerhitze Probleme bei der Elektronik verursacht“, erklärt der erfahrene Pannenfahrer.

Die Frage, ob Hiess in der Pension nicht langweilig werden wird, wehrt er mit einer Handbewegung ab: „Ich habe vier Enkelkinder im Alter zwischen neun und 18 Jahren, die die Ferien gerne bei Oma und Opa verbringen. Wir haben gemeinsam einen Hühnerstall gebaut, ich fahre gerne Rad oder Motorrad und ich tanke meine persönlichen Batterien beim Spazieren gehen oder Arbeiten im Wald auf. Fad wird mir bestimmt nicht.“

Auch die Autofahrer brauchen sich keine Sorgen machen: Mit Markus Zöchmeister und Robin Gawol steht schon die nächste Generation Pannenhelfer in den Startlöchern beim ÖAMTC.

