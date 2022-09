Ölzant in der Kunst.Galerie.Waldviertel

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Ausstellungshöhepunkt in diesem Jahr in der Kunst.Galerie.Waldviertel wird am Freitag, 9. September, um 19 Uhr, eröffnet. Der akademiesche Bildhauer Franz Xaver Ölzant stellt gemeinsam mit dem Maler Stefan Reiter aus.

Franz Xaver Ölzant, ein geborener Steirer, der seit den späten 1950ern in Pfaffenschlag lebt, stellte das letzte Mal 2015 im Waldviertel (Galerie Baugelbe Zwettl) aus, weshalb dies auch eine besondere Ausstellungseröffnung für das Waldviertel ist. Zusammen mit dem Waidhofner Künstler Stefan Reiterer ergibt sich eine einmalige künstlerische Fusion.

Franz Xaver Ölzant, der auch an der an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien studierte, hat eine ganz eigene Formensprache entwickelt. Er ist den gestalterischen Grundprinzipien der Natur auf der Spur und setzt diese, einem evolutiven Prozess gleich, in den unterschiedlichsten Materialien um. In der Kunst.Galerie.Waldviertel wird der Fokus auf großflächig gestalteten Aluminiumtafeln sowie Bronzefiguren liegen.

Stefan Reiferer beschreibt die Ausstellung folgendermaßen; „Ich sehe die Verbindung mit Franz Xaver Ölzant in der Auseinandersetzung von Struktur und Plastizität. Meine Bilder geben meist nur vor, plastisch bzw. dreidimensional zu sein, hängen flach an der Wand, wohingegen der Bildhauer Ölzant seine Strukturen direkt im Raum erarbeitet und wie im Falle der Reliefs, den Weg auch hin zum Tafelbild entwickelt hat. Dort dringen Wülste und andere Gebilde in den Raum hinein.“

Bei Stefan Reiterer treffen digitale Texturen, Straßennetze von Satellitenbildaufnahmen auf Muster aus der Natur, Biologie bzw. der Wissenschaft. In beiden künstlerischen Herangehensweisen treffen amorphe, manchmal körperähnliche Formen aufeinander und erzeugen manchmal eine Art fluiden Sog, wo alles sich in Bewegung setzt und in einen Strudel gerät.

Die Ausstellung ist bis 9. Oktober zu sehen. Kontakt: 0664/1310123, info@kunst-galerie-waldviertel.at

