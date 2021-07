Omar Sarsam im direkten Duell gegen das Finale der Fußball-Europameisterschaft – das ist Brutalität, könnte man in Anlehnung eines berühmten Zitates von Helmut Qualtinger sagen. „Ja, das ist mir leider passiert“, gibt der Gastgeber der Veranstaltungsserie „Kabarett & Musik im Stadtpark“, Andy Marek, offen zu. „Ich wollte Omar Sarsam für Freitag buchen, doch da konnte er nicht. Er meinte Sonntag ginge und ich habe zugestimmt und leider nicht an das Fußball-Finale gedacht.“ Doch Omar Sarsam ist längst kein Geheimtipp mehr, darum konnte er es mit dem Gegner leicht aufnehmen und fand sein Publikum. Ein Foul gab es dann zwar noch vom Wetter, denn der Regen grätschte ab der Pause in die Vorstellung hinein, doch auch das konnte nicht den Sieg von dem Multitalent verhindern. Das Publikum ging leicht nass, aber sehr zufrieden nach Hause.

Sprachliches und musikalisches Talent. Bei Omar Sarsam staunt man vom Anfang bis zum Ende. Neben sprachlicher und körpersprachlicher Raffinesse verfügt er auch über ein musikalisches Talent. Entweder mit puren Gitarrenklängen oder mit mehrschichtigem Synthesizer- und Loopstation-Sound weiß er das Publikum zu unterhalten. Dabei erzeugt er live stimmliche Töne, die im ersten Moment nicht als solche erkennbar sind und wie vom Computer eingespielt wirken.

Auf natürlicher Augenhöhe mit Publikum. Mit einer lausbübischen und tiefenentspannten Art betrat er die Bühne und hatte sofort alle Sympathien auf seiner Seite. Die Tatsache, dass er Kinderchirurg ist, äußerte sich nicht einmal Ansatzweise in einer Gott-in-Weiß-Attitüde. Auf natürlicher Augenhöhe war er ständiger auf Du und Du mit dem Publikum. Mit seiner clownesk angehauchten Mimik und Gestik und seiner lockeren Art führte er die Zuseher auf das Parkett der vermeintlichen Harmlosigkeit, um im nächsten Moment, aus diesem trojanischem Pferd, tiefgründige Philosophie und Lebensweisheit herausspringen zu lassen. Man fühlte sich als Besucher jedoch dadurch nicht überrumpelt oder annektiert, sondern empfand es als raffiniert hingeführt. „Gibt den Menschen etwas, das sie kennen, und füge etwas Neues hinzu“, wusste schon einer seiner vielen Onkeln.

Privileg in Österreich aufgewachsen zu sein. Omar Sarsam hat irakische Wurzeln mit tschechischen und kroatischen Einflüssen, ist aber in Österreich aufgewachsen, was seiner Meinung nach ein Privileg darstellt. Er ist auf jeden Fall eine Bereicherung für jede Gesellschaft.