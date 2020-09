Party trotz Verbot: Stadt wirft Pächter raus .

Die Stadt Waidhofen will sich von Stadtsaalpächter Richard Damberger trennen: Weil Damberger wiederholt Partys in der "Hölle" veranstaltet haben soll, welche die Gemeinde ihm untersagt hatte, brachte Kultur- und Tourismusstadtrat Herbert Höpfl in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch einen Dringlichkeitsantrag zur einvernehmlichen Auflösung des Pachtverhältnisses mit Richard Damberger ein.