Altschach hatte gegenüber der NÖN versichert, nie einem Mitarbeiter illegale Anweisungen gegeben zu haben. Außerdem könne er selber gar nichts überweisen, er gäbe lediglich die Aufträge dafür. Für Stromeyer ist klar Altschach in der Pflicht: „Da der Bürgermeister ganz bewusst keine Kompetenzen an die Stadträte übertragen hat, obliegt ihm als Einzelperson die alleinige politische Führung der Gemeinde. Er hat mit den Worten „Politik schafft an – die Verwaltung ist Dienstleister“, klargestellt, dass er Aufträge erteilt. Er allein hat Subventionen zugesagt und erst die Abwicklung erfolgte durch die Bediensteten.

Zudem hat der Bürgermeister in der Vergangenheit bereits mehrmals versucht, Mitarbeiter für seine politischen Zwecke zu benutzen. Aufgrund seiner Position ist das für die Mitarbeiter eine extrem schwierige Situation. Treten dann Probleme auf, wird der Mitarbeiter vorgeschoben. Dagegen verwehren wir uns als Personalvertreter. Die Verantwortung gehört dort getragen wo sie liegt – nämlich beim Bürgermeister.“