Pkw aus Straßengraben geborgen .

Am Dienstag-Vormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einer Fahrzeugbergung auf der Bundesstraße 36 in Richtung Thaya alarmiert. Auf der schneebedeckten und eisglatten Fahrbahn war ein Pkw in den Straßengraben gerutscht.