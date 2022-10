Ein Pkw-Lenker ist am Sonntag in Waidhofen an der Thaya mit 221 km/h in einer 100er-Zone unterwegs gewesen. Der Raser wurde kurz vor 18.00 Uhr bei Geschwindigkeitsmessungen auf der L60 erwischt. Er wurde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.

