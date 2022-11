Positive Entwicklung bei VTW: Volle Auftragsbücher

Werbung

Auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten verzeichnet VTW eine sehr positive Entwicklung und liegt mit vollen Auftragsbüchern weiterhin voll im Plan. Intensive Vertriebsaktivitäten im Jahr 2022, unter anderem mehrere internationale Messeauftritte, haben wesentlich zur ausgezeichneten Auftragslage beigetragen.

Neue Kunden durch Innovation

Zum bisherigen Schwerpunkt Spezialverpackungen, kann der Waidhofner Formenbauer durch Technologie, Innovation und digitale Prozesse verstärkt bei Kunden in den Bereichen Medizintechnik und Pharmazie punkten. Auf der strategisch wichtigsten Messe für VTW, der K 2022 in Düsseldorf, wurden zahlreiche Kontakte zu neuen Kunden aus aller Welt geknüpft. Schon jetzt hat sich das Investitionspaket in Höhe von zwei Millionen Euro bewährt, um alle Aufträge in bester Qualität und in der gewünschten Lieferzeit abwickeln zu können. In den letzten beiden Jahren lag der Schwerpunkt auf dem Aufbau des Produktionswerks, der Inbetriebnahme der Maschinen und der Neukunden-Gewinnung. „Nun widmen wir uns verstärkt Innovationen und neuen Technologien, um den Vorsprung zu unseren Mitbewerbern zu vergrößern. Hier geht es um die Elektrifizierung der Spritzgussform, sprich den Ersatz von energie-intensiver Hydraulik durch Servomotoren, und um die Entwicklung von Sensorik-Systemen, die es unseren Kunden ermöglichen, zielgerichtet Wartungstätigkeiten durchzuführen und frühzeitig auf Änderungen im Prozess reagieren zu können“, führt Geschäftsführer Manfred Schinko aus.

Personal gesucht

Um der steigenden Anzahl an Kunden und Projekten gerecht zu werden, wird noch Verstärkung in den Bereichen Projektierung/Kalkulation und CNC-Fräsen gesucht. „Auch im nächsten Jahr geben wir wieder zwei klugen und engagierten Köpfen die Chance, mit der Doppellehre Metalltechnik- Werkzeugbautechnik und Kunststoffverfahrenstechnik bei uns richtig durchzustarten und von Experten zu lernen“, macht Christian Weber, Leitung Personal und Finanzen, auf das Top-Lehrlingsangebot aufmerksam. Um VTW näher kennenzulernen, sind jederzeit Schnuppertage möglich (Bewerbungen an jobs@vtw.co).

