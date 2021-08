Auf eine weite Reise gehen zwei komplette Zahnarzt-Behandlungsstühle aus der Ordination der ehemaligen Thayinger Zahnärztin Maria Schelkshorn: Zusammen mit anderer medizinischer Ausrüstung wie Gebärstühlen, einem Brutkasten, Stühlen für gynäkologische Untersuchungen und 60 Stahlbetten vom 25. Jägerbataillon aus Klagenfurt gehen sie an ein Gesundheitszentrum in Uganda.

Rotary-Club finanziert den Transport. Organisiert und finanziert wird der Transport der insgesamt 15 Paletten an Ausrüstung an das „Minani Rural Health Center“ vom Rotary Club Zwettl in Kooperation mit Rotary Aus tria. Federführend sind hier Michael Schaller und Nicole Herout, die das Projekt begleiten.

„Die Errichtung eines Zubaus wurde von der Weltbank finanziert, aber leer an die Gemeinde übergeben wurde. Wir sind seit gut drei Jahren damit beschäftigt, aus aufgelassenen Arztpraxen Ausrüstung zu sammeln“, erzählt Michael Schaller.

Praxis-Schließung erwies sich als Glücksfall für Projekt. Die Schließung der Praxis von Schelkshorn in Thaya (Peter Toth übernahm die Kassenstellen, die NÖN berichtete) erwies sich in dieser Hinsicht als Glücksfall, da niemand die alte Einrichtung brauchen konnte. Statt auf dem Müll zu landen oder in irgendeinem Lager zu verstauben, wird die Praxiseinrichtung nun dazu dienen, die zahnärztliche Versorgung in Uganda zu verbessern – es handelt sich um die einzige Zahnarztpraxis im Umkreis von 100 Kilometern.

Aufbau der Praxis im Oktober. Schaller und Herout werden den Aufbau vor Ort begleiten: „Meine Frau fliegt Mitte bis Ende September nach Uganda, ich komme dann mit einem Zahntechniker im Oktober nach Uganda für den Zusammenbau der Zahnarztpraxis“, sagt Schaller.

Bei den Gerätschaften handelt es sich ausschließlich um Spenden, alles andere wäre nicht finanzierbar gewesen. Alleine der Transport nach Uganda kostet um die 1.000 Euro.

Strenge Zollvorschriften. Die Geräte wurden ensprechend inspiziert und gewartet, um die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Um die Ausrüstung durch den ugandischen Zoll zu bringen, sind strenge Auflagen zu befolgen: „Wir mussten nachweisen, dass es sich um Spenden handelt. Jedes Gerät wird markiert, um zu verhindern, dass sie in Uganda in den Handel kommen“, schildert Schaller das Prozedere. Die Markierung ist auch im Interesse der Bevölkerung, denn andernfalls könnte es passieren, dass die Ausrüstung bald wieder aus der Klinik verschwindet und weiter verkauft wird.