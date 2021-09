Premiere für die Künstlerfamilie Walenta am Freitag in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen: Zum ersten Mal stellen die künstlerisch tätigen Familienmitglieder Edeltraud, Arbo und Raphael Walenta gemeinsam aus. Zu sehen sind auch Werke von Edeltrauds verstorbenem Ehemann Hermann Walenta und dem ebenfalls verstorbenen Sohn Erasmus Walenta.

Der Waidhofner Bildhauer Günther Prokop führte die zahlreichen Besucher in die Werke der Familie Walenta ein. Er erzählte von seinen ersten Kontakten mit der Künstlerfamilie auf ihrem Anwesen in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn), wo er die Plastiken von Hermann Walenta bewunderte. „Da müsste man 30-mal hingehen, um die Hälfte zu erfassen“, zeigte er sich von Walentas Schaffenskraft begeistert.

Edeltraud Walenta, die auch am Waidhofner Gymnasium unterrichtete, erzählte, wie ein Werk ihres späteren Ehemannes, der einiges älter war als sie, sie in den Bann zog: „Das war im Alter von zehn Jahren, als ich in den 1950ern in Wien aufwuchs. Da gab es im Stadtpark regelmäßig Ausstellungen, und da war die ‚Fuge‘ zu sehen, eine Plastik von Hermann Walenta.“ Auch im Musikzimmer des Internats, das sie besuchte, begegnete sie einem Werk Walentas in Form einer Grafik.

Jahre später lernte sie Hermann in einer Galerie persönlich kennen – der Grundstein für ihre Ehe war damit gelegt. Über die Jahre ermunterte ihr Mann sie, ihre eigenen künstlerischen Ambitionen zu verwirklichen. Sie orientierte sich an Hermanns Grundelementen und begann davon ausgehend ihren eigenen Stil zu entwickeln.

Arbo Walenta schlägt als Fotograf aus der Reihe

Ihr Sohn Arbo Walenta wählte einen ganz anderen Zugang zur Kunst: „Alle malen, ich fotografiere.“ Dabei setzt er auf Nahaufnahmen von Gegenständen, die durch die extreme Nähe und die Konzentration auf Details verfremdet werden. Ob ein Mistkübel, der aus geringster Entfernung fotografiert wurde, oder ein rostiges Stück Eisen – Arbo Walentas Fotos wirken eher wie Gemälde, über deren Inhalt man sich selber Gedanken machen soll und muss. Raphael Walenta ist sogar gelernter Fotograf, der aber immer nur privat fotografierte und stattdessen zwecks künstlerischer Betätigung zum Pinsel griff. Er malt vorzugsweise in Öl auf Leinwand.

Ewig kindlicher Mensch

Von Erasmus Walenta sind nur einige wenige Werke und eine Skulptur zu sehen. „Er war im Grunde ein ewig kindlicher Mensch, der mit der heutigen Zivilisation nicht fertig wurde“, beschrieb Edeltraud Walenta sein Wesen. Er nahm die Techniken seines Vaters auf und verfeinerte sie, bis er ihm technisch überlegen war. „Er war der Einzige, der Hermanns Plastiken tadellos restaurieren konnte“, merkte Walenta an. Er starb 2018 an einer Hirnblutung.