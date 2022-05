Programm des Bezirksfestes präsentiert

Werbung

Einen perfekten Vorgeschmack auf die 22 Bezirksfeste am 25. und 26. Juni lieferte der Auftakt am Landhausplatz und zu Füßen des Landhausschiffes. Aus den einzelnen Bezirken strömten Akteure, Programm-Träger, Bezirkshauptleute sowie Bürgermeister ins Landhausviertel und zeigten bereits im Kleinen den Charakter der 22 Jubiläumsfeste für „100 Jahre Niederösterreich“: Vielfalt, Kreativität, Engagement und Festkultur.

Landesrat Gottfried Waldhäusl würdigte die Vergangenheit und die Gegenwart: „Ein Blick zurück in die Vergangenheit zeigt uns, dass Generationen vor uns viel zu bewältigen hatten. Wir haben ihnen zu verdanken, wo wir jetzt stehen. Jetzt gibt es genug zu tun, gibt es viele Herausforderungen. Aber es ist auch wichtig, zwischendurch Danke zu sagen und bei den Bezirksfesten Ende Juni das Erreichte zu feiern.“

Bürgermeister warb für Rad-Sternfahrt am 25. Juni

Waidhofen zeigte bei der Programm-Präsentation auf: Bürgermeister Josef Ramharter fuhr auf dem Rad vor die Festbühne und lieferte einen Vorgeschmack auf die Radsternfahrt, die beim Bezirksfest in Waidhofen Ende Juni stattfinden wird. Dabei werden Radsport begeisterte Delegationen aus allen Gemeinden in die Bezirkshauptstadt radeln. Zudem wird es historische Führungen, Aufmärsche, Interviews und zahlreiche musikalische Darbietungen geben. Außerdem stellt sich die Sportunion, Waidhofens größter Verein, anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens, mit ihren Sektionen vor.

Die Eröffnung des Bezirksfestes findet am Samstag, 25. Juni, um 9 Uhr am Hauptplatz statt, die Teilnehmer der Radsternfahrt werden um 9.45 Uhr erwartet. Es folgen Musik-, Theater- und Tanzdarbietungen. Einer der Höhepunkt wird eine Gesprächsrunde der Waldviertel Akademie um 19.30 Uhr im Stadtsaal sein, zu der Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll und der Gründer und Leiter des Boltzmann-Instituts, Stefan Karner, erwartet werden. Ein Festgottesdienst wird am Sonntag, 26. Juni, um 10 Uhr gefeiert, um 13.30 Uhr wird den Bürgermeistern des Bezirkes in Interviews die Möglichkeit geboten, ihre Gemeinde vorzustellen.

