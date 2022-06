Pulverdampf und bunte Uniformen: Zwei Tage im Zeichen der Tradition .

21 uniformierte Einheiten und sechs Musikkapellen mit insgesamt rund 650 Teilnehmern – das „Fest der Uniformen“ des privilegierten uniformierten Bürgerkorps Waidhofen am vergangenen Wochenende brachte eine bunte Vielfalt an Traditions-Uniformen in die Stadt. Das Kommando über die Veranstaltung hatte an beiden Tagen Franz Loydolt. Für die Moderation war Gerhard Witzmann verantwortlich.