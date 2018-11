Einen derartigen Besucheransturm hat es im Stadtmuseum schon länger nicht gegeben: Als Stadtchronist Erwin Pöppl am Freitagabend sein Buch „Waidhofen an der Thaya PUR“ präsentierte, standen die Besucher bis auf den Gang hinaus.

In dem rund 300seitigen Werk beschäftigt sich der ehemalige AHS-Lehrer unter anderem mit versunkenen Geschäftswelten, der Zeit zwischen 1938 und 1945, den Straßennamen, dem Häuslbauen sowie dem Kultur- und Naturraum. Ein besonders interessantes Kapitel widmet sich „Jung sein in Waidhofen“, in dem Pöppl über das legendäre „Kaffee Waidhofen“ berichtet, weiters über die Kindheit in den 50ern, die Jugend in den 60ern und die legendäre Krokodilbar von Johann Gramanitsch.

"Da kann der Titel nur 'Waidhofen pur' heißen"

Auch die Herkunft von Waidhofner Familiennamen und der Hauptplatz werden beleuchtet. „Ich habe mir vor drei Jahren eine Karte Waidhofens angeschaut und mir gedacht, ich erstelle ein Verzeichnis für Fremde, was alles am Stadtplan zu finden ist. Schließlich wurden 300 Seiten daraus“, erzählte Pöppl über die Entstehungsgeschichte seines Buches. In der Buchvorstellung ging er auf einzelne Kapitel ein. Gabi Stattler lockerte mit ihrer Band die Präsentation zwischendurch auf, und zum Schluss zeigte Pöppl eine Reihe historischer Aufnahmen.

„Ein Waidhofner Original schreibt über Waidhofen. Da kann der Titel nur ,Waidhofen pur‘ heißen“, meinte Bürgermeister Robert Altschach, der Pöppls Werk als ein „tolles Nachschlagewerk“ bezeichnete, in dem er selbst als Bürgermeister noch einiges Neues über die Stadt lernen konnte. 750 Stück wurden aufgelegt. Das Buch ist ab sofort in der Buchhandlung Kargl erhältlich.