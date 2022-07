Ramharter: „Es ist konstruktive Ruhe eingekehrt“

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass der Quereinsteiger Josef Ramharter (ÖVP) als Nachfolger von Eunike Grahofer zum Waidhofner Bürgermeister gewählt wurde. Hinter ihm liegt ein ereignisreiches Jahr, in dem einige wichtige Projekte auf Schiene gebracht und die Wogen zwischen den Fraktionen, aber auch zwischen Politik und Verwaltung geglättet werden konnten. Die NÖN sprach mit Josef Ramharter über sein erstes Jahr als Stadtchef.

NÖN: Wie haben Sie Ihr erstes Jahr als Bürgermeister erlebt? Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie erreichen konnten?

Josef Ramharter: Es war für mich ein spannendes, ereignisreiches Jahr. Insgesamt bin ich mit der Entwicklung zufrieden, sowohl was die Rathaus-internen Vorgänge hinsichtlich der Personalsituation betrifft, als auch mit dem Fortschritt bei wichtigen Projekten. Im Stadt- und Gemeinderat ist es uns gelungen, dass Diskussionen und eine konstruktive Ruhe eingekehrt sind, und wir einen Zugang zur fachlichen Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen gefunden haben.

NÖN: Dass sich das Sitzungsklima verbessert hat, merkt man auch als Zuhörer. Warum war es für Sie so wichtig, dass ein konstruktiver Umgang zwischen den Parteien erreicht wird?

Ramharter: Weil wir gemeinsam etwas für die Stadt, für die Bürger erreichen wollen. Die politische Diskussion darf natürlich kontroversiell sein, aber sie muss mit einer entsprechenden gegenseitigen Wertschätzung auf der Sachebene erfolgen. Ich habe kein Problem damit, gute Ideen anderer Fraktionen aufzunehmen und umzusetzen.

NÖN: Gibt es dafür ein Beispiel?

Ramharter: Ein gutes Beispiel ist die geplante Verabschiedungshalle am Friedhof. Das ist ein Projekt der FPÖ-Stadträtin Ingeborg Österreicher, das nötig und vernünftig ist, und wo ich als Bürgermeister dahinterstehe. Hier soll heuer noch ein Architekturwettbewerb über die Bühne gehen, im kommenden Frühling soll die Ausschreibung erfolgen, wobei das auch von der dann herrschenden Baupreis-Situation abhängt.

NÖN: Ein über Jahre präsenter Zankapfel im Rathaus war das angespannte Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung, mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und Streitereien. Wie ist es Ihnen gelungen, hier für Beruhigung zu sorgen?

Ramharter: Gleich in meiner ersten Gemeinderatssitzung am 1. Juli 2021 haben wir uns bei einem Runden Tisch zwischen Politik und Verwaltung geeinigt. Ich habe mir die nötige Zeit genommen, um hineinzuhören, wo die Probleme liegen. Es ist mir gelungen, ein Vertrauensverhältnis zu den Rathausmitarbeitern herzustellen. Das war auch einer der Gründe, warum ich von Anfang an gesagt habe, dass ich das Bürgermeisteramt nur als Vollzeitjob ausüben möchte. Es geht auch darum, genug Zeit für Vorgespräche mit allen Fraktionen zu haben.

NÖN: Genau das wurde ja in der Vergangenheit immer wieder kritisiert – dass es zu Vorhaben zu wenig Informationen vorab gab. Haben Sie hier eine Verbesserung erzielen können?

Ramharter: Mir ist es sehr wichtig, Dinge vorzubesprechen, zu schauen, wo es Probleme gibt, wo die anderen Fraktionen mitgehen können, und wo nicht. Es geht darum, ein Projekt so vorzubereiten, dass man sagen kann, es ist ein gemeinsamer Weg. Wenn Dinge im Vorfeld besprochen werden, dann gibt es, wie ich die Erfahrung gemacht habe, auch nachher keinen Fall, wo jemand nicht zu seinem Wort steht. Das ist die Handschlagqualität, die ich schätze, und für die ich allen Fraktionen auch meinen Dank aussprechen möchte.

NÖN: Was waren aus Ihrer Sicht die Meilensteine, die nun im vergangenen Jahr in Waidhofen erreicht werden konnten?

Ramharter: Ein für mich zentrales Thema ist die Infrastruktur, wo wir jetzt sukzessive mit dem Austausch alter Wasserleitungen im Stadtgebiet beginnen. Hier geht es in Kürze in der Schlossgasse los. Ebenso wichtig ist für mich das Thema Energie – hier haben wir sieben Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 240 kWp in der Pipeline. Zwei davon sind schon fix beschlossen, bei den übrigen fünf erfolgen gerade die letzten statischen Prüfungen. Auch im wirtschaftlichen Bereich hat sich viel getan – von der Errichtung des Postverteilerzentrums über die Erweiterung der Firma Expert Hörmann bis zum Start für die VTW und dem kürzlich erfolgten Spatenstich für ein Motel und dem Baustart für die Erweiterung des Einkaufszentrums Thayapark. All dies sind wesentliche Projekte.

NÖN: Wie sieht es mit dem Thema Wohnen in Waidhofen aus?

Ramharter: Da haben wir mit der Umwidmung des Areals neben dem Rotkreuz-Haus für ein großes Wohnbauprojekt einen wichtigen Schritt gesetzt. Darüber hinaus haben wir noch 13 Bauplätze in der Heli-Dungler-Siedlung zur Verfügung. Beim Thema Bauland ist zu bedenken, dass sich die Vorzeichen im Vergleich zu früher geändert haben, und wir darauf achten müssen, mit der Flächenversiegelung sparsam umzugehen. Die aktuell hohen Materialkosten sind auch ein Thema, das den Einfamilienhausbau erschwert.

NÖN: Für Schlagzeilen sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme mit der Gesundheitsversorgung – Stichwort chirurgische Ambulanz und offene Arztstellen. Was hat sich hier getan?

Ramharter: Dass wir eine Ärztin für die vierte Kassenarzt-Stelle in Waidhofen gefunden haben, ist für mich eine große Erleichterung. Hinsichtlich der Situation im Landesklinikum dürfte sich nach den Rückmeldungen aus der Bevölkerung die Situation seit der Eröffnung der interdisziplinären Ambulanz beruhigt haben. Bundesrat Eduard Köck, ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin Anette Töpfl und ich haben alle acht Wochen einen Gesprächstermin mit Vertretern des Krankenhauses und der Landesgesundheitsagentur. Die Altersmedizin wird mit Oktober mit 14 Betten in Betrieb gehen, und auch die Fallzahlen in der Tagesklinik für Chirurgie sehen gut aus. Ich habe den Eindruck, dass es aktuell gut läuft.

Ruhe macht sich bezahlt

