Randalierer verhaftet, Beamter verletzt

Schwere Körperverletzung in zwei Fällen, gefährliche Drohung in sieben Fällen und Widerstand gegen die Staatsgewalt - mit diesem Auszug aus dem Strafregister wurde ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Heidenreichstein angezeigt. Der Mann war am 22. Juli gegen 22 Uhr in einem Schanigarten in der Böhmgasse aufgefallen, hatte laut mehreren Zeugenaussagen randaliert und die anderen Gäste angepöbelt und attackiert. Beim Eintreffen der Streife Waidhofen war der Verdächtige bereits von zwei Polizeibeamten der Landespolizeidirektion Wien, die sich in ihrer Freizeit im Lokal aufhielten, am Boden fixiert und festgehalten worden. Sie gaben an, dass der 32-Jährige größere Mengen Alkohol konsumiert habe.

Beamter erlitt Faustschlag in Bauchregion

Wegen der Angriffe auf die Gäste stellten sich die Polizeibeamten in den Weg und forderten den Randalierer auf, das Lokal zu verlassen. Dem Versuch, mit der Stirn gegen das Gesicht eines Beamten zu schlagen, konnte dieser ausweichen. In weiterer Folge versetzte der Heidenreichsteiner dem Beamten einen Faustschlag gegen die Bauchregion.

Die lautstarken und derben Beschimpfungen gingen weiter, als die Streife aus Waidhofen dem 32-Jährigen bereits die Handfesseln angelegt hatte. Er bedrohte die Kontrahenten mit dem Umbringen und versuchte permanent, sich loszureißen. Gegen den Mann wurde Untersuchungshaft verhängt.

