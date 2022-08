Rattenalarm in der Innenstadt

Werbung

Mehrere Ratten-Sichtungen in der Innenstadt machten am Wochenende in der Facebookgruppe „Unser Waidhofen an der Thaya“ die Runde. Am Hauptplatz, in der Raiffeisenstraße und der Heinrich-Rauscher-Straße seien die Tiere gesichtet worden, heißt es in den Kommentaren.

Man habe dies schon vor Wochen an die Stadtgemeinde gemeldet, weil in der Raiffeisenstraße die Ratten mittlerweile so groß seien, „dass wir bald Hundesteuer dafür zahlen müssen“, schreibt einer der Nutzer.

Melden nicht vergessen

Zuständig für die Rattenbekämpfung ist in Waidhofen aber nicht die Stadtgemeinde direkt, sondern der von ihr mit dieser Aufgabe betraute Abfallwirtschaftsverband.

Dort habe man über die Facebook-Postings über das Problem erfahren, direkt angerufen habe mit Stand Montag noch keiner, sagt Geschäftsführer Robert Altschach. „Wir sind aufgrund der Meldungen sofort aktiv geworden und haben die Firma Sauber+Stark damit beauftragt, in der Raiffeisenstraße, der Heinrich-Rauscher-Straße und der Niederleuthnerstraße Kanalköder auszulegen“, stellt Altschach klar.

Unabhängig davon sei man laufend im Stadtgebiet unterwegs und würde neben der alle drei Jahre stattfindenden routinemäßigen Rattenbekämpfung nach Sichtungen zusätzlich aktiv. „Wenn die Ratten über die Kanalisation kommen, wie es hier der Fall ist, kostet das die betroffenen Anrainer nichts. Dies wird über die Müllgebühren finanziert. Nur wenn jemand direkt auf seinem Grundstück oder im Haus ein Rattenproblem hat, ist der Einsatz zu bezahlen“, erklärt Altschach.

Am wichtigsten sei, Sichtungen sofort dem Abfallwirtschaftsverband zu melden, unter Tel. 02842/51223.

