Robin Fraberger: Zu Gast im „Krokostüberl“

In Robin Frabergers Dachgeschoss gibt es einnen speziellen Raum: Wer hier eintritt, findet sich in einer Atmosphäre wieder, die Reminiszenzen an die legendäre Krokobar in Waidhofen weckt.

Kein Wunder, steckt der Raum doch voller Objekte, die Johann Gramanitsch einst als Andenken von seinen zahlreichen Expeditionen mitgebracht hat. Ausgestopfte Krokodile, ein Flughund, Korallen, Muscheln, diverse Zier- und Kunstgegenstände und Totenschädel aus Papua-Neuguinea prägen das Bild. Dazu kommen noch eine Reihe von Fotos und Plakaten, die an Vorträge von Johann Gramanitsch erinnern. Robin Fraberger bezeichnet den Raum selber als „Krokostüberl“, den er für Familie und Freunde zum Feiern und für Treffen nutzt. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass der Waidhofner, den man besser als „Postler mit der kurzen Hose“ (die NÖN berichtete über Frabergers Eisbade-Leidenschaft) kennt, sich eine private Gramanitsch-Sammlung aufbaute?

Eltern erzählten von Johann Gramanitsch

„Als Kind habe ich erstmals etwas über Johann Gramanitsch von meinen Eltern gehört. Ich dachte mir damals, das ist cool. Viele Jahre später saß ich mit meinem Bruder im Tell, da entdeckten wir, dass auf ‚Willhaben‘ Sachen von Johann Gramanitsch angeboten werden. Da war für mich klar, dass ich so etwas haben wollte“, erinnert sich Fraberger an die Anfänge seiner Sammelleidenschaft.

Menschen, die unbeirrt ihren Weg gehen, egal was andere Leute davon halten oder über sie reden, haben Fraberger immer schon fasziniert. Es ist eine Lebensphilosophie, die er selber vertritt, wenn er auch bei Minusgraden mit kurzen Hosen seinen Dienst antritt, in den eiskalten Gartenteich steigt oder mit freiem Oberkörper im Winter laufen geht.

Auch exotische Länder und Reptilien üben eine Faszination auf Fraberger aus, und Johann Gramanitsch als Abenteurer, der teils sein Leben riskierte, um zu abgeschottet lebendenden Naturvölkern Kontakt aufzunehmen, erwies sich da als perfektes Vorbild.

Erstes Treffen mit Johann Gramanitsch im Mai 2019

Der erste Schritt für Robin Fraberger war ein persönliches Treffen mit Johann Gramanitsch am 6. Mai 2019. „Wir haben uns in seinem ehemaligen Lokal getroffen. Ich war richtig nervös, aber Gramanitsch sagte mir, dass ich nicht aufgeregt sein muss. Ich kaufte ihm als erstes einen Knochendolch ab“, erzählt Fraberger. Anschließend erwarb er immer wieder Dinge von Gramanitsch: „Ich wollte die größte Gramanitsch-Sammlung haben, um diese Waidhofner Legende weiterleben zu lassen und sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.“ Damit die Exponate unbeschadet ihren Besitzer wechseln konnten, war Fraberger kein Aufwand zu groß: „Einmal bin ich mit der Scheibtruhe zu Gramanitsch gefahren, weil ich die Objekte nicht den Erschütterungen durch Schlaglöcher auf der Straße aussetzen wollte, was passiert wäre, wenn ich sie mit dem Auto transportiert hätte.“ Mit der Zeit habe Gramanitsch dann erkannt, dass Robin Fraberger die Sache ernst meint. „Er hat mir dann viel geschenkt, darunter Sachen, die ihm am meisten bedeuten. Als er mir Totenköpfe aus Papua-Neuguinea schenkte, konnte ich es gar nicht glauben“, erzählt Fraberger. Beim vierten Treffen habe Gramanitsch ihm das Du-Wort angeboten, und die beiden haben täglich telefonisch Kontakt.

Neben den Exponaten besitzt Fraberger auch mehrere Stunden Audiomaterial, das er im Gespräch mit seinem Idol aufgezeichnet hat, um Gramanitschs Erzählungen für die Nachwelt im Original zu bewahren.

„Mein Ziel ist, in Schulen Vorträge über Johann Gramanitsch zu halten, um den Mythos weiterleben zu lassen“, blickt Fraberger in die Zukunft. Erste Erfahrungen mit dem Reden vor Publikum hat er bereits anlässlich eines Vortrages gemeinsam mit Gramanitsch im Stadtmuseum im Vorjahr gesammelt. „Ich habe viel positives Feedback erhalten“, freut sich Fraberger. Erste Gespräche mit Schulen gab es bereits, doch pandemiebedingt liegen die Vortragspläne derzeit noch auf Eis.

