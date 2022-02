Rot-Kreuz-Bilanz: Freiwillige werden dringend gesucht

Trotz Corona war es auch 2021 der Rot-Kreuz Bezirksstelle Waidhofen möglich, vor allem im Rettungsdienst, ihren Auftrag zu erfüllen. Wieder wurden mehr als eine Million Kilometer zurückgelegt, und es waren zum Glück auch heuer bei den Fahrten keine schwereren Unfälle zu verzeichnen.

Gesundheits- und soziale Dienste waren nur eingeschränkt möglich

Leider war es beim zweiten Standbein des Roten Kreuzes Waidhofen, den Gesundheits- und sozialen Diensten, auf Grund der Corona-Vorgaben nur teilweise möglich, das Angebot in der herkömmlichen Form aufrecht zu erhalten. „Ein Dank gilt dafür allen freiwilligen und hauptberuflichen Mitarbeitern, die dafür gesorgt haben, dass das Rote Kreuz weiterhin als verlässlicher Partner ein umfassendes und hochwertiges Leistungsangebot aufrechterhalten kann“, betont der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes, Günter Stöger, in seinem Jahresrückblick 2021.

Bezirksstellenleitung wurde im März neu gewählt

Im Verein war es auf Grund des Ablaufes der Fünfjahres-Periode erforderlich, Neuwahlen durchzuführen. „So wurde die Bezirksstellenleitung im März in außergewöhnlichem Rahmen in der Garage zwischen den Einsatzfahrzeugen gewählt, wobei ich mich im Namen der gesamten Bezirksstellenleitung für das entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanke“, so Stöger. „Wir sehen es als unsere Aufgabe in der Bezirksstellenleitung, das Umfeld für einen effektiven Rot Kreuz Dienst so angenehm wie möglich zu gestalten und den Bewohnern des Bezirkes den Wert der Arbeit ständig im Bewusstsein zu halten. Die Aufgabe aller Mitarbeiter im Roten Kreuz ist es, so viele Freiwillige wie möglich zu überzeugen, auch einen Teil ihrer Zeit für unseren wichtigen gesellschaftspolitischen Auftrag zu verwenden und die ausgezeichnete Kameradschaft im Roten Kreuz kennenzulernen.“

Immer schwierigere Rahmenbedingungen

Besonders schwierig für die Arbeit an den Bezirksstellen gestalten sich derzeit vor allem die laufend stärker spürbaren zentralen Vorgaben und die Veränderungen in der Gesundheitslandschaft, die eine hochwertigere Gesundheitsversorgung bei immer schwierigeren Rahmenbedingungen zum Ziel hat. „Wir in der Bezirksstellenleitung bemühen uns dabei sehr, den Wert der Freiwilligenarbeit und die bisher unter Beweis gestellte Effizienz unserer dezentralen Struktur mit Nachdruck bei den überregionalen Verantwortungsträgern zu vertreten“, erklärt Stöger.

Altkleidersammlung musste eingestellt werden

Leider musste im Jahr 2021, vor allem auf Grund der erschwerten Absatzmöglichkeiten, die Altkleidersammlung eingestellt werden. Die Textilindustrie hat sich in den vergangenen Jahren in eine Richtung entwickelt, die immer rascheren Umtrieb forciert. „Dies hat zur Folge, dass die Qualität der Kleidungsstücke drastisch sinkt, kaum mehr wiederverwendet werden kann und somit Müll produziert wird. Qualitativ hochwertige Kleidung wollen wir aber weiter über unseren Henry Laden direkt vor Ort sammeln und einer sinnvollen Verwendung zuführen“, so der Bezirksstellenleiter.

Pandemie sorgte für Herausforderungen

Corona hat die Bezirksstelle auch 2021 vor besondere Herausforderungen gestellt. Neben den Teststraßen stand auch die Impfung gegen Corona im Zentrum der Arbeit. Viele Rot Kreuz Mitarbeiter waren im Frühjahr bei der behördlichen Impfstraße in der Sporthalle im Einsatz und auch bei der Impfstraße in der Wirtschaftskammer. Großveranstaltungen wie die Ehrungsfeier, Weihnachtsfeier und das Waidhofner Volksfest mussten auch 2021 ausfallen, was natürlich besonders schmerzte. „Vor allem die Organisation des Volksfestes wird für uns immer schwieriger“, beklagt Stöger. „Aus heutiger Sicht erscheint es kaum möglich, das Fest durchzuführen. Abgesehen von der unsicheren Corona- Situation brauchen wir vor allem flächendeckend Kartenvorverkäufer. Denn die Kartenverkäufe sind die finanzielle Grundlage für das Abhalten des Festes. Speziell im Raum Raabs suchen wir verzweifelt Unterstützer, die einerseits beim Kartenvorverkauf für das Volksfest, als auch bei der Abwicklung der wichtigen Blutspendenaktionen helfen.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden