Alle fünf Jahre werden beim Roten Kreuz Niederösterreich die Funktionäre neu gewählt. Am vergangenen Freitag erfolgte beim Roten Kreuz in Waidhofen die Wahl der Bezirksstellenleitung für die neue Amtsperiode.

Zum ersten Mal eine Wahl mit neuer Satzung durchgeführt. Die Wahl des Bezirksstellenleiters und seiner beiden Stellvertreter fand unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen und unter fachkundiger Aufsicht des Wahlkomitees erstmals auf Grundlage der neuen Satzung des Roten Kreuzes Niederösterreich statt. Diese sieht keine weiteren Funktionen wie Schriftführer, Kassier oder Ausschussmitglieder mehr vor – lediglich die Mannschaftsvertreter und Rechnungsprüfer standen zusätzlich zum Bezirksstellenleiter noch zur Wahl.

Zahlreiche Herausforderungen in den kommenden Jahren. Auf den neuen wie alten Bezirksstellenleiter Günter Stöger und sein Team warten nun zahlreiche Herausforderungen, die es in den kommenden Jahren gemeinsam mit der Mannschaft zu bewältigen gilt. Dazu gehören neben den zusätzlichen Aufgaben, die das Coronavirus mit sich bringt, wie die Unterstützung bei den Flächentestungen der Bevölkerung oder bei Impfaktionen, auch die Umstrukturierungen aufgrund der „Rettungslandschaft neu“ in Niederösterreich.

In weiteren Funktionen sind: Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Chris tian Hrauda und Christian Schleritzko; Delegierte zur Generalversammlung: Jutta Bicker, Franz Hauer, Alexandra Pollak, Erich Pichl, Franz Weixlbraun, Doris Wittenberger; Vertreter der ausübenden Mitglieder: Simone Bicker, Andreas Chadim, Kurt-Jürgen Göbl, Hermine Klima, Nicole Prügl, Christian Wurst; Rechnungsprüfer: Johann Deinhofer, Gerald Wagner.

Weitere Mitglieder des Bezirksstellenausschusses sind die Bürgermeister Ulrich Achleitner, Christian Drucker, Eunike Grahofer, Anette Töpfl, Harald Hofbauer, Eduard Köck, Rudolf Mayer sowie Dietmar Schimmel, Sonja Schindler und Andreas Hitz.