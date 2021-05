Rudolf Paul Vlasak, der bis zur Pensionierung am Finanzamt tätig war und regen Anteil am Vereinsleben in Waidhofen/Thaya nahm, verstarb mit 96 Jahren.

Er wurde am 15. Juni 1924 als drittes Kind des Klavierbauers Josef Vlasak und seiner Gattin Maria in Waidhofen geboren. 1929 erfolgte die Übersiedlung nach Dimling. Volks- und Hauptschule besuchte er in Waidhofen.

Finanzamt-Dienst gleich nach Kriegsgefangenschaft

Unmittelbar nach seinem Schulabschluss trat er im Juli 1941 in die Finanzverwaltung ein, doch schon 1942 wurde er zum Arbeitsdienst und anschließend in die deutsche Wehrmacht eingezogen. Er war in Frankreich eingesetzt, wo er im November 1944 in Kriegsgefangenschaft geriet. Nach seiner Entlassung 1946 nahm er im selben Jahr wieder den Dienst am Finanzamt Waidhofen auf. Dort wurde er der Finanzkasse zugeteilt, deren Leiter er von 1976 bis zur Pensionierung im Jahr 1984 war. Er erhielt für seine beruflichen Verdienste den Berufstitel Regierungsrat.

1953 schloss er die Ehe mit der Volksschullehrerin Rosa Winkelbauer, mit der er bis zu ihrem plötzlichen Tod im Jahr 2006 eine glückliche Ehe führte. Der sonntägliche Gottesdienstbesuch gehörte zu ihrem Leben. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Magda und Othmar. Die ersten Ehejahre wohnten sie im Elternhaus in Dimling. Für die nun größere Familie begann ab 1957 der Bau eines Einfamilienhauses in Waidhofen, das im Jahr 1959 bezogen werden konnte und in dem er bis zu seinem Tod lebte.

Setzte sich für ÖKB-Wiederbegründung ein

In der Pensionszeit unternahm er mit seiner Frau zahlreiche Reisen, die beiden große Freude bereiteten. Ehrenamtlich engagierte er sich lange Jahre hindurch beim Roten Kreuz in Waidhofen, wo er in zahlreichen Nachtjournaldiensten Dienst an der Gemeinschaft leistete. Er war auch an der Wiederbegründung des Stadtverbandes Waidhofen des ÖKB beteiligt.

Reichen Anteil nahm er am Leben der Enkelkinder, deren schulische und akademische Erfolge sowie deren erfolgreiche Laufbahnen er aufmerksam verfolgte und daran große Freude hatte. Die Geburt von vier Urenkelkindern brachte ihm zusätzliche Motivation, lange am Leben zu bleiben, wie er oft betonte.

Selbstbestimmtes Leben bis knapp vorm Tod

Der Verstorbene überlebte seine Frau um fast 15 Jahre, überstand eine schwere Erkrankung und konnte bis knapp vor seinem Tod ein selbstbestimmtes Leben führen. Er war stets in das Leben der zwei Familien seiner Kinder eingebunden. Erst in den letzten Wochen war er auf Unterstützung durch eine 24-Stunden-Pflegerin und besonders auf die medizinisch-pflegerischen Kenntnisse seiner Enkelin Bibiane angewiesen. Am 29. April empfing er bei vollem Bewusstsein das Sakrament der Krankensalbung. Am 5. Mai schlief er nach kurzer Krankheit und einem erfüllten Leben im 97. Lebensjahr friedlich ein.